أمير تبوك يوجّه بمتابعة حالة يتيمة تبكي بسبب مرض أمها

أوصى "الشؤون الصحية" برفع تقرير عن خطوات العلاج

وجّه امير منطقة تبوك فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، الشؤون الصحية في المنطقة بسرعة مباشرة حالة الفتاة اليتيمة التي تبلغ من العمر ١٧عاماً وتناشد علاج والدتها.

وتضمن التوجيه سرعة الرفع بتقرير مفصل عن حالة المريضة الصحية وما تم تقديمه لها، والخطوات العلاجية التي ستتخذ.

وقال المتحدث باسم إمارة تبوك علي بن مصلح القحطاني: أمير تبوك وجّه بالسؤال عن وضع الأسرة وتقديم العون والرعاية الكاملة لها.

وتعاني المريضة من داء التصلب اللويحي من النوع المنتكس الثانوي وهو من أصعب الأنواع في الاستجابة للعلاج.

وبعد تقييم الحالة في مستشفى الملك فهد التخصصي، أعطيت العلاج اللازم دون استجابة كافية.

ويجري الآن التنسيق لتحويل المريضة إلى مراكز متخصصة داخل المملكة بعد التفاهم مع أسرتها.