"مدني مكة" يباشر بلاغات احتجاز بتجمعات مائية والتماسات كهربائية بسبب الأمطار

"الشريف": تم نشر فرق الإنقاذ ودوريات السلامة احترازياً.. ولا توجد إصابات

كشف المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف أن الأمطار التي هطلت مساء اليوم الأحد على معظم أرجاء العاصمة المقدسة من متوسطة إلى غزيرة وتركزت شدة الأمطار في الأجزاء الشمالية والشمالية الشرقية للعاصمة المقدسة.

وأوضح "الشريف" أنه تم تطبيق خطة تنفيذ تدابير الدفاع المدني في حالات الأمطار وتم نشر فرق الإنقاذ ودوريات السلامة والمعدات المساندة في الميادين والمواقع المحددة مسبقاً احترازياً.

وأضاف: تم تمرير البلاغ للجهات المعنية للاستعداد والتهيؤ وتشغيل غرفة التنسيق بتواجد مندوبي الطوارئ لدى الجهات ذات العلاقة، وقد تمت مباشرة بلاغات احتجاز داخل تجمعات للمياه جرى التعامل معها في حينه وكذلك حدوث عدة التماسات كهربائية تم تأمين الخطورة حيالها والتعامل معها من قبل جهات الاختصاص ولم ينجم عن الحالة المطرية أي إصابات ولله الحمد.

وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالمواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية وتجمعات المياه والابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة عند هبوب الرياح ومراعاة احتمالية حدوث جريان للسيول المنقولة والابتعاد عن مسارها راجين السلامة للجميع.