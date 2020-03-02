الأربعاء المقبل.. "الخريف" يرعى تدشين مجلس "صناعيي جدة" الأول

برعاية "سبق".. ضمن مبادرات الارتقاء بالقطاع الصناعي ودعم الاقتصاد الوطني

يرعى وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف، تدشين "غرفة جدة" لمجلس الصناعيين الأول، الأربعاء المقبل برعاية "سبق"، بقاعة ليلتي، بحضور ممثلي قطاعات الأعمال والمهتمين بالشأن الصناعي والاستثماري؛ في إطار رؤية الغرفة الاستراتيجية ومبادراتها الهادفة للارتقاء بالقطاع الصناعي، ودعم الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

ويتطرق لقاء المجلس تحت عنوان "تمكين الصناعة في جدة للمساهمة في تحقيق رؤية 2030" عبر جلسات حوارية يشارك فيها نخبة من المتخصصين في القطاعين الحكومي والخاص، لعرض الفرص وبحث التحديات والتعريف بالتوجهات الاستراتيجية لوزارة الصناعة والثروة المعدنية في قطاعيْ الصناعة والتعدين، وجذب الاستثمارات الصناعية والتعدينية لمنطقة مكة المكرمة؛ في ظل مؤشرات التطور الصناعي بالمملكة التي تسير على مصافّ القوى الصناعية الرائدة، وتحقيق إنجازات متقدمة في التنمية الصناعية.

من جانبه، أكد أمين عام "غرفة جدة" المهندس عماد بن محمد هاشم، أن تدشين مجلس صناعيي جدة الأول يجسّد شراكة الغرفة الفاعلة مع الوزارة فيما يخدم مجتمع الأعمال ويرتقي للتنمية الوطنية، ويسهم في الارتقاء بالقطاع الصناعي، وتعزيز التواصل مع الجهات الحكومية المعنية بالاستثمار الصناعي من جهة وبين الصناعيين والمستثمرين في الصناعة من جهة أخرى.

وأشار "هاشم" إلى الجهات المشاركة في البرنامج الخاص بمجلس صناعيي جدة، وفي مقدمتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وهيئة تنمية الصادرات السعودية؛ مبينًا أنه سيتم استعراض الأطروحات والأفكار ومناقشتها، والتي من شأنها تفعيل دور القطاع الصناعي مع الجهات الداعمة ذات العلاقة بالشأن الصناعي.

وسيتمكن القطاع الصناعي في جدة من التواصل المباشر مع وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف الذي سيُثري هذا اللقاء بحديثه أمام مجتمع الأعمال والصناعيين على نحو توجهات الوزارة واستراتيجياتها، في ظل ما يشهده القطاع الصناعي بالمملكة من تطور مطرد، وجهود الدولة في دعم التنمية الصناعية، وتوفير البنية التحتية اللازمة وإنشاء المدن الصناعية بمختلف مناطق المملكة، إلى جانب إطلاق البرامج الهادفة لتطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، والذي يُعَد من أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030.