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"إغاثي الملك سلمان" قدّم 53 طن أغذية للمحتاجين في حضرموت

التوزيع شمل 3 آلاف فرد في مديريتي "حجر وبروم ميفع" بالمحافظة

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 53 طنًا و 500 كيلو غرام من السلال الغذائية على الأسر الأكثر

احتياجًا في مديريتي حجر وبروم ميفع التابعة لمحافظة حضرموت، استفاد منها ثلاثة آلاف فرد.

جاء ذلك في إطار المشروعات الإغاثية والإنسانية المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز في مختلف القطاعات لأبناء الشعب اليمني في كافة مناطقه دون تمييز، والتي بلغت 539 مشروعًا.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"إغاثي الملك سلمان" قدّم 53 طن أغذية للمحتاجين في حضرموت
سبق

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 53 طنًا و 500 كيلو غرام من السلال الغذائية على الأسر الأكثر

احتياجًا في مديريتي حجر وبروم ميفع التابعة لمحافظة حضرموت، استفاد منها ثلاثة آلاف فرد.

جاء ذلك في إطار المشروعات الإغاثية والإنسانية المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز في مختلف القطاعات لأبناء الشعب اليمني في كافة مناطقه دون تمييز، والتي بلغت 539 مشروعًا.

01 يناير 2021 - 17 جمادى الأول 1442
02:34 PM

"إغاثي الملك سلمان" قدّم 53 طن أغذية للمحتاجين في حضرموت

التوزيع شمل 3 آلاف فرد في مديريتي "حجر وبروم ميفع" بالمحافظة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 53 طنًا و 500 كيلو غرام من السلال الغذائية على الأسر الأكثر

احتياجًا في مديريتي حجر وبروم ميفع التابعة لمحافظة حضرموت، استفاد منها ثلاثة آلاف فرد.

جاء ذلك في إطار المشروعات الإغاثية والإنسانية المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز في مختلف القطاعات لأبناء الشعب اليمني في كافة مناطقه دون تمييز، والتي بلغت 539 مشروعًا.

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