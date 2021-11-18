تعميم من "آل الشيخ" إلى خطباء الجمعة المقبلة: حديثكم عن هذه القضية

وجّه إلى غرس قيم الجد في العمل وحفظ الوقت والتحلي بالأمانة والإخلاص

وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ بتخصيص خطبة الجمعة المقبلة عن النزاهة والحفاظ على المال العام وعدم الاعتداء عليه بالتبديد أو التفريط أو غير ذلك من صور التعدّي وتأدية الواجبات الوظيفية.

كما وجّه إلى غرس قيم الجد في العمل وحفظ الوقت والتحلي بالأمانة والصدق والإخلاص ومنع استغلال الوظيفة العامة أو الخاصة لغير ما خُصصت له، وبيان الواجب الديني والوطني في الإبلاغ عن أيّ تجاوزات مالية أو إدارية.

وأكد "آل الشيخ"؛ في التعميم الصادر اليوم، باعتماد إبلاغ جميع خطباء الجوامع بالتحدث عن هذا الموضوع في خطبة الجمعة المقبلة وأن يكون هو موضوع الخطبة.