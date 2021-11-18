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تعميم من "آل الشيخ" إلى خطباء الجمعة المقبلة: حديثكم عن هذه القضية

وجّه إلى غرس قيم الجد في العمل وحفظ الوقت والتحلي بالأمانة والإخلاص

وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ بتخصيص خطبة الجمعة المقبلة عن النزاهة والحفاظ على المال العام وعدم الاعتداء عليه بالتبديد أو التفريط أو غير ذلك من صور التعدّي وتأدية الواجبات الوظيفية.

كما وجّه إلى غرس قيم الجد في العمل وحفظ الوقت والتحلي بالأمانة والصدق والإخلاص ومنع استغلال الوظيفة العامة أو الخاصة لغير ما خُصصت له، وبيان الواجب الديني والوطني في الإبلاغ عن أيّ تجاوزات مالية أو إدارية.

وأكد "آل الشيخ"؛ في التعميم الصادر اليوم، باعتماد إبلاغ جميع خطباء الجوامع بالتحدث عن هذا الموضوع في خطبة الجمعة المقبلة وأن يكون هو موضوع الخطبة.

عبداللطيف آل الشيخ خطبة الجمعة

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تعميم من "آل الشيخ" إلى خطباء الجمعة المقبلة: حديثكم عن هذه القضية
سبق

وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ بتخصيص خطبة الجمعة المقبلة عن النزاهة والحفاظ على المال العام وعدم الاعتداء عليه بالتبديد أو التفريط أو غير ذلك من صور التعدّي وتأدية الواجبات الوظيفية.

كما وجّه إلى غرس قيم الجد في العمل وحفظ الوقت والتحلي بالأمانة والصدق والإخلاص ومنع استغلال الوظيفة العامة أو الخاصة لغير ما خُصصت له، وبيان الواجب الديني والوطني في الإبلاغ عن أيّ تجاوزات مالية أو إدارية.

وأكد "آل الشيخ"؛ في التعميم الصادر اليوم، باعتماد إبلاغ جميع خطباء الجوامع بالتحدث عن هذا الموضوع في خطبة الجمعة المقبلة وأن يكون هو موضوع الخطبة.

18 نوفمبر 2019 - 21 ربيع الأول 1441
01:44 PM
اخر تعديل
18 نوفمبر 2019 - 21 ربيع الأول 1441
02:13 PM

تعميم من "آل الشيخ" إلى خطباء الجمعة المقبلة: حديثكم عن هذه القضية

وجّه إلى غرس قيم الجد في العمل وحفظ الوقت والتحلي بالأمانة والإخلاص

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
2
4,612

وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ بتخصيص خطبة الجمعة المقبلة عن النزاهة والحفاظ على المال العام وعدم الاعتداء عليه بالتبديد أو التفريط أو غير ذلك من صور التعدّي وتأدية الواجبات الوظيفية.

كما وجّه إلى غرس قيم الجد في العمل وحفظ الوقت والتحلي بالأمانة والصدق والإخلاص ومنع استغلال الوظيفة العامة أو الخاصة لغير ما خُصصت له، وبيان الواجب الديني والوطني في الإبلاغ عن أيّ تجاوزات مالية أو إدارية.

وأكد "آل الشيخ"؛ في التعميم الصادر اليوم، باعتماد إبلاغ جميع خطباء الجوامع بالتحدث عن هذا الموضوع في خطبة الجمعة المقبلة وأن يكون هو موضوع الخطبة.

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