"جوجل" تنقلك مع هاتفك إلى الفضاء

"التصوير الفضائي" عبر "بيكسل 4"

كشفت شركة "جوجل" الأمريكية تفاصيل تقنيات جديدة تُقدّمها لمستخدمها، تنقل الشخص مع مستخدمه إلى الفضاء.

وأشارت مجلة "فوربس" الأمريكية إلى أن "جوجل" طرحت وضع "التصوير الفضائي" على هاتف "بيكسل 4"، الذي يحوّل الهاتف إلى ما يشبه "منظارًا فضائيًّا" يلتقط صورًا غاية في الوضوح للكواكب والنجوم.

وقدّم اثنان من مهندسي برمجيات "جوجل" (فلوريان كاينز، وكيران مورثي)، تفاصيل واسعة حول وضع "التصوير الفضائي" الجديد.

وأشار المهندسان إلى أن الوضع الجديد على هواتف "بيكسل 4" يحوّل الكاميرا بكل سهولة إلى "تلسكوب" محمول.

ويطور الوضع الجديد من تقنيات "التصوير الليلي" في كاميرا "بيكسل 4" في أقل درجات من الضوء، ويلتقط صورًا بتقنية كبيرة ومحددة للغاية.

كما يجعل الوضع المستشعرات الخاصة بكاميرا "بيكسل 4" تعمل بكفاءة كبيرة لتصوير الأجرام السماوية؛ معتمدًا على تقنيات "الذكاء الصناعي" الموجودة في "مساعد جوجل الذكي".

ويفعّل الوضع من تقنية "نايت سايت" في هواتف "بيكسل 4"؛ خاصة إذا ما استخدم الهاتف مثبتًا على حامل ثلاثي القوائم أو سطح ثابت.

ولكن يحتاج هذا الوضع لالتقاط صور مناسبة للأجرام السماوية، والتقاط مجموعة من الصور الفردية التي يتم تجميعها عبر "مساعد جوجل"، وتحتاج الصورة الواحدة نحو 16 ثانية، وتصل مدة التقاط الصور كلها لنحو 4 دقائق.