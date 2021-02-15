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الصين .. الإعدام لمن يخفون الإصابة بفيروس "كورونا" عمدًا

أو الإدلاء ببيانات زائفة تتعلق بالمرض

أصدرت محكمة صينية اليوم السبت، قرارًا يقضى بأن إخفاء أعراض الإصابة بفيروس "كورونا" عمدًا، أو الإدلاء ببيانات زائفة تتعلق به، يمثل جريمة تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وحسب القرار الذي أصدرته المحكمة الصينية، فإن "إخفاء تاريخ السفر الخاص بالأفراد يرقى إلى مستوى الجريمة".
وذكرت صحيفة "بكين ديلي" الرسمية، أنه في حال تسبب أي شخص في انتشار الفيروس، فيمكن أن يواجه جريمة تعريض سلامة العامة للخطر.
وأكدت "بكين ديلي"، أنه "في الحالات الجامحة، يمكن الحكم على المنتهكين بالسجن 10 أعوام أو مدى الحياة أو الإعدام"، علمًا أن مفوضة الصحة الوطنية الصينية، قد أصدرت تحذيرات تمنع أي شخص يعاني من السعال أو الحمى أو غيرها من الأمراض من السفر برًا أو جوًا"، وفقاً لـ"آر تي".

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الصين .. الإعدام لمن يخفون الإصابة بفيروس "كورونا" عمدًا
سبق

أصدرت محكمة صينية اليوم السبت، قرارًا يقضى بأن إخفاء أعراض الإصابة بفيروس "كورونا" عمدًا، أو الإدلاء ببيانات زائفة تتعلق به، يمثل جريمة تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وحسب القرار الذي أصدرته المحكمة الصينية، فإن "إخفاء تاريخ السفر الخاص بالأفراد يرقى إلى مستوى الجريمة".
وذكرت صحيفة "بكين ديلي" الرسمية، أنه في حال تسبب أي شخص في انتشار الفيروس، فيمكن أن يواجه جريمة تعريض سلامة العامة للخطر.
وأكدت "بكين ديلي"، أنه "في الحالات الجامحة، يمكن الحكم على المنتهكين بالسجن 10 أعوام أو مدى الحياة أو الإعدام"، علمًا أن مفوضة الصحة الوطنية الصينية، قد أصدرت تحذيرات تمنع أي شخص يعاني من السعال أو الحمى أو غيرها من الأمراض من السفر برًا أو جوًا"، وفقاً لـ"آر تي".

15 فبراير 2020 - 21 جمادى الآخر 1441
06:18 PM

الصين .. الإعدام لمن يخفون الإصابة بفيروس "كورونا" عمدًا

أو الإدلاء ببيانات زائفة تتعلق بالمرض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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6,232

أصدرت محكمة صينية اليوم السبت، قرارًا يقضى بأن إخفاء أعراض الإصابة بفيروس "كورونا" عمدًا، أو الإدلاء ببيانات زائفة تتعلق به، يمثل جريمة تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وحسب القرار الذي أصدرته المحكمة الصينية، فإن "إخفاء تاريخ السفر الخاص بالأفراد يرقى إلى مستوى الجريمة".
وذكرت صحيفة "بكين ديلي" الرسمية، أنه في حال تسبب أي شخص في انتشار الفيروس، فيمكن أن يواجه جريمة تعريض سلامة العامة للخطر.
وأكدت "بكين ديلي"، أنه "في الحالات الجامحة، يمكن الحكم على المنتهكين بالسجن 10 أعوام أو مدى الحياة أو الإعدام"، علمًا أن مفوضة الصحة الوطنية الصينية، قد أصدرت تحذيرات تمنع أي شخص يعاني من السعال أو الحمى أو غيرها من الأمراض من السفر برًا أو جوًا"، وفقاً لـ"آر تي".

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