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فيديو لمعارضة تركية: "من لا يستطيع حماية ابنته كيف سيحمي الأمة؟"

"جوكنور" تعرّضت لهجوم بالسكين أمام منزلها بسبب دعمها لـ"أوغلو"

قالت رئيسة حزب الخير التركي المعارض ميرال أكشينار: إن الفتاة جوكنور دامات، التي قال عنها أردوغان إنها ابنته "الروحية"، تعرضت لهجوم بالسكين أمام منزلها؛ بسبب دعمها لرئيس بلدية إسطنبول الذي تم إلغاء فوزه، أكرم إمام أوغلو.

وأضافت أكشينار: "ابنتنا جوكنور دامات، تعرضت لهجوم بالسكين أمام منزلها، لماذا؟ لأنها دعمت أكرم إمام أوغلو، اللجان الإلكترونية استهدفتها، شنوا الهجوم عليها وهددوها بالموت".

وتابعت: "المعتدي بالسكين سألها قبل الواقعة: هل أنت شجاعة؟ طبيعي أن جوكنور شجاعة، هي تحارب السرطان، هل ستخاف منكم أنتم؟".

ووفق ما نقله موقع "عثمانلي" المهتم بالشأن التركي؛ فرئيسة حزب الخير التركي، أوضحت أن واقعة "دامات" تُظهر بوضوح شديد حال تركيا تحت إدارة الرئيس رجب أردوغان؛ مضيفة: "الرجل الذي لا يستطيع حماية ابنته (الروحية)، كيف سيحمي هذه الأمة؟ أين هو رجل الأمة؟ آه يا بلادي، من أين وإلى أين؟".

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فيديو لمعارضة تركية: "من لا يستطيع حماية ابنته كيف سيحمي الأمة؟"
سبق

قالت رئيسة حزب الخير التركي المعارض ميرال أكشينار: إن الفتاة جوكنور دامات، التي قال عنها أردوغان إنها ابنته "الروحية"، تعرضت لهجوم بالسكين أمام منزلها؛ بسبب دعمها لرئيس بلدية إسطنبول الذي تم إلغاء فوزه، أكرم إمام أوغلو.

وأضافت أكشينار: "ابنتنا جوكنور دامات، تعرضت لهجوم بالسكين أمام منزلها، لماذا؟ لأنها دعمت أكرم إمام أوغلو، اللجان الإلكترونية استهدفتها، شنوا الهجوم عليها وهددوها بالموت".

وتابعت: "المعتدي بالسكين سألها قبل الواقعة: هل أنت شجاعة؟ طبيعي أن جوكنور شجاعة، هي تحارب السرطان، هل ستخاف منكم أنتم؟".

ووفق ما نقله موقع "عثمانلي" المهتم بالشأن التركي؛ فرئيسة حزب الخير التركي، أوضحت أن واقعة "دامات" تُظهر بوضوح شديد حال تركيا تحت إدارة الرئيس رجب أردوغان؛ مضيفة: "الرجل الذي لا يستطيع حماية ابنته (الروحية)، كيف سيحمي هذه الأمة؟ أين هو رجل الأمة؟ آه يا بلادي، من أين وإلى أين؟".

27 مايو 2019 - 22 رمضان 1440
11:06 AM

فيديو لمعارضة تركية: "من لا يستطيع حماية ابنته كيف سيحمي الأمة؟"

"جوكنور" تعرّضت لهجوم بالسكين أمام منزلها بسبب دعمها لـ"أوغلو"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت رئيسة حزب الخير التركي المعارض ميرال أكشينار: إن الفتاة جوكنور دامات، التي قال عنها أردوغان إنها ابنته "الروحية"، تعرضت لهجوم بالسكين أمام منزلها؛ بسبب دعمها لرئيس بلدية إسطنبول الذي تم إلغاء فوزه، أكرم إمام أوغلو.

وأضافت أكشينار: "ابنتنا جوكنور دامات، تعرضت لهجوم بالسكين أمام منزلها، لماذا؟ لأنها دعمت أكرم إمام أوغلو، اللجان الإلكترونية استهدفتها، شنوا الهجوم عليها وهددوها بالموت".

وتابعت: "المعتدي بالسكين سألها قبل الواقعة: هل أنت شجاعة؟ طبيعي أن جوكنور شجاعة، هي تحارب السرطان، هل ستخاف منكم أنتم؟".

ووفق ما نقله موقع "عثمانلي" المهتم بالشأن التركي؛ فرئيسة حزب الخير التركي، أوضحت أن واقعة "دامات" تُظهر بوضوح شديد حال تركيا تحت إدارة الرئيس رجب أردوغان؛ مضيفة: "الرجل الذي لا يستطيع حماية ابنته (الروحية)، كيف سيحمي هذه الأمة؟ أين هو رجل الأمة؟ آه يا بلادي، من أين وإلى أين؟".

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