النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"التحالف": وقف إطلاق نار شامل في اليمن لمدة أسبوعَيْن بدءًا من غد الخميس

بعد تهديد المخابز بالإضراب .. السودان يضاعف سعر رغيف الخبز

مشاكل في تأمين إمدادات من الدقيق المدعوم

رفع السودان اليوم (الأربعاء)، سعر رغيف الخبز المدعوم في العاصمة الخرطوم من جنيه إلى جنيهين، بينما يستحدث رغيفًا جديدًا أصغر حجمًا للبيع بالسعر القديم، في مسعى لتهدئة أصحاب المخابز الذين يشتكون من خسائر حادة.

وبدأت طوابير طويلة تظهر أمام المخابز في الأيام القليلة الماضية، وهى ناتجة جزئيًا على الأقل عن مشاكل في تأمين إمدادات من الدقيق المدعوم للمخابز، وفقًا لـ"رويترز".

وأثار نقص الخبز الناتج عن صعوبات في تدبير العملة الصعبة لاستيراد القمح احتجاجات واسعة أدت، بمساعدة من الجيش، إلى الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير العام الماضي بعد أن حكم البلاد ثلاثة عقود.

وتدفع الحكومة 75 بالمائة من التكاليف التي يتحملها أصحاب المخابز لإنتاج الخبز في مقابل تثبيت سعر الرغيف، لكن أصحاب المخابز يشتكون وهددوا بالإضراب بسبب تكاليف التشغيل المتزايدة والضعف المطرد للجنيه السوداني.

السودان الخبز المخابز الدقيق

الرئيسية/ محطات

اعلان
بعد تهديد المخابز بالإضراب .. السودان يضاعف سعر رغيف الخبز
سبق

رفع السودان اليوم (الأربعاء)، سعر رغيف الخبز المدعوم في العاصمة الخرطوم من جنيه إلى جنيهين، بينما يستحدث رغيفًا جديدًا أصغر حجمًا للبيع بالسعر القديم، في مسعى لتهدئة أصحاب المخابز الذين يشتكون من خسائر حادة.

وبدأت طوابير طويلة تظهر أمام المخابز في الأيام القليلة الماضية، وهى ناتجة جزئيًا على الأقل عن مشاكل في تأمين إمدادات من الدقيق المدعوم للمخابز، وفقًا لـ"رويترز".

وأثار نقص الخبز الناتج عن صعوبات في تدبير العملة الصعبة لاستيراد القمح احتجاجات واسعة أدت، بمساعدة من الجيش، إلى الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير العام الماضي بعد أن حكم البلاد ثلاثة عقود.

وتدفع الحكومة 75 بالمائة من التكاليف التي يتحملها أصحاب المخابز لإنتاج الخبز في مقابل تثبيت سعر الرغيف، لكن أصحاب المخابز يشتكون وهددوا بالإضراب بسبب تكاليف التشغيل المتزايدة والضعف المطرد للجنيه السوداني.

08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
10:12 PM

بعد تهديد المخابز بالإضراب .. السودان يضاعف سعر رغيف الخبز

مشاكل في تأمين إمدادات من الدقيق المدعوم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
2,648

رفع السودان اليوم (الأربعاء)، سعر رغيف الخبز المدعوم في العاصمة الخرطوم من جنيه إلى جنيهين، بينما يستحدث رغيفًا جديدًا أصغر حجمًا للبيع بالسعر القديم، في مسعى لتهدئة أصحاب المخابز الذين يشتكون من خسائر حادة.

وبدأت طوابير طويلة تظهر أمام المخابز في الأيام القليلة الماضية، وهى ناتجة جزئيًا على الأقل عن مشاكل في تأمين إمدادات من الدقيق المدعوم للمخابز، وفقًا لـ"رويترز".

وأثار نقص الخبز الناتج عن صعوبات في تدبير العملة الصعبة لاستيراد القمح احتجاجات واسعة أدت، بمساعدة من الجيش، إلى الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير العام الماضي بعد أن حكم البلاد ثلاثة عقود.

وتدفع الحكومة 75 بالمائة من التكاليف التي يتحملها أصحاب المخابز لإنتاج الخبز في مقابل تثبيت سعر الرغيف، لكن أصحاب المخابز يشتكون وهددوا بالإضراب بسبب تكاليف التشغيل المتزايدة والضعف المطرد للجنيه السوداني.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,995
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,103
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,765
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,046

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة