أخضر كرة اليد الشاطئية يخسر أولى مواجهاته في البطولة الآسيوية

خسر المنتخب السعودي لكرة اليد الشاطئية من أمام نظيره المنتخب العماني بنتيجة 0-2 في مستهل مشواره بمنافسات البطولة الآسيوية السابعة لكرة اليد الشاطئية التي انطلقت اليوم في مدينة ويهاي بالصين والمؤهلة لكأس العالم وذلك على ملعب قاعة نانهاي ويهاي الدولية للرياضات الشاطئية.

وجاءت نتائج الأشواط لمصلحة عمان 16 / 12 في الشوط الأول، و 22/10 في الشوط الثاني.

ويلعب المنتخب السعودي غدًا ثاني لقاءاته في البطولة مع المنتخب الباكستاني عند الساعة 12:15 ظهرًا بتوقيت المملكة.

وتعد هذه المشاركة هي الدولية الأولى للمنتخب السعودي الشاطئي، حيث يلعب الأخضر ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات: عمان، إيران، تايلاند، باكستان، واليابان، فيما تضم المجموعة الأولى منتخبات: قطر، فيتنام، الصين، تايبيه، أفغانستان، إندونيسيا، والفلبين.