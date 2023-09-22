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"إسلامية عسير" توضح حقيقة توحيد الآذان في أبها بصوت "العمري"

أمير المنطقة يحرص دائمًا على الخير وأراد أن يرفع الآذان في أرجائها

أكد فرع وزارة الشؤون الإسلامية بعسير بخصوص ما نشرته "سبق" حول توحيد الأذان في مساجد عسير بصوت أحد مؤذني الحرم المكي، أن دعوة الشيخ للأذان كانت لصلوات لعصر والمغرب والعشاء لجامع الملك فيصل فقط مع خفض مكبرات الجوامع الأخرى وتزويد جامع الفيصل بمكبرات إضافية.

وتفصيلاً قال مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بعسير الدكتور سعود بن عليبي الغامدي لـ"سبق": إشارة إلى ما تم نشره في صحيفة سبق بعنوان (توحيد الآذان في مساجد أبها بصوت مؤذن الحرم المكي "بن علي" أود أن أوضح أن التوجيه الذي تم في هذا الشأن كان بخصوص رفع الأذان من جامع الملك فيصل بأبها لهذ اليوم الأحد للشيخ محمد بن علي العمري مؤذن الحرم المكي وقد تمت دعوته للمشاركةلآذان العصر، والمغرب، والعشاء، وخفض مكبرات الصوت الخارجيه في المساجد المجاورة للجامع حتى لا ترتفع فوق صوت الجامع وتزويد جامع الملك فيصل بمكبرات صوت، والصلاة في جميع المساجد والجوامع ورفع الآذان حيا من جامع الملك فيصل بأبها لمؤذن الحرم مع إقامة الآذان في جميع المساجد والصلاه فيها بمؤذنيها وأئمتها الأصليين.

وأضاف: "أمير المنطقة حفظه الله يحرص دائمًا على الخير، ولذلك أراد أن يرفع الآذان في أرجاء المنطقة ووجه بتجهيز عشرة مصليات متنقلة على امتداد منطقة الاحتفال، وهذا ما عهدناه من ولاة أمرنا على مر التاريخ وإلى يومنا هذا، نسأل الله أن يديم على هذه البلاد وحدتها وولاة أمرها. وأن يرد كيد الأعداء في نحورهم.

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"إسلامية عسير" توضح حقيقة توحيد الآذان في أبها بصوت "العمري"
سبق

أكد فرع وزارة الشؤون الإسلامية بعسير بخصوص ما نشرته "سبق" حول توحيد الأذان في مساجد عسير بصوت أحد مؤذني الحرم المكي، أن دعوة الشيخ للأذان كانت لصلوات لعصر والمغرب والعشاء لجامع الملك فيصل فقط مع خفض مكبرات الجوامع الأخرى وتزويد جامع الفيصل بمكبرات إضافية.

وتفصيلاً قال مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بعسير الدكتور سعود بن عليبي الغامدي لـ"سبق": إشارة إلى ما تم نشره في صحيفة سبق بعنوان (توحيد الآذان في مساجد أبها بصوت مؤذن الحرم المكي "بن علي" أود أن أوضح أن التوجيه الذي تم في هذا الشأن كان بخصوص رفع الأذان من جامع الملك فيصل بأبها لهذ اليوم الأحد للشيخ محمد بن علي العمري مؤذن الحرم المكي وقد تمت دعوته للمشاركةلآذان العصر، والمغرب، والعشاء، وخفض مكبرات الصوت الخارجيه في المساجد المجاورة للجامع حتى لا ترتفع فوق صوت الجامع وتزويد جامع الملك فيصل بمكبرات صوت، والصلاة في جميع المساجد والجوامع ورفع الآذان حيا من جامع الملك فيصل بأبها لمؤذن الحرم مع إقامة الآذان في جميع المساجد والصلاه فيها بمؤذنيها وأئمتها الأصليين.

وأضاف: "أمير المنطقة حفظه الله يحرص دائمًا على الخير، ولذلك أراد أن يرفع الآذان في أرجاء المنطقة ووجه بتجهيز عشرة مصليات متنقلة على امتداد منطقة الاحتفال، وهذا ما عهدناه من ولاة أمرنا على مر التاريخ وإلى يومنا هذا، نسأل الله أن يديم على هذه البلاد وحدتها وولاة أمرها. وأن يرد كيد الأعداء في نحورهم.

22 سبتمبر 2019 - 23 محرّم 1441
03:34 PM

"إسلامية عسير" توضح حقيقة توحيد الآذان في أبها بصوت "العمري"

أمير المنطقة يحرص دائمًا على الخير وأراد أن يرفع الآذان في أرجائها

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عبدالعزيز الشهري - عسير
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أكد فرع وزارة الشؤون الإسلامية بعسير بخصوص ما نشرته "سبق" حول توحيد الأذان في مساجد عسير بصوت أحد مؤذني الحرم المكي، أن دعوة الشيخ للأذان كانت لصلوات لعصر والمغرب والعشاء لجامع الملك فيصل فقط مع خفض مكبرات الجوامع الأخرى وتزويد جامع الفيصل بمكبرات إضافية.

وتفصيلاً قال مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بعسير الدكتور سعود بن عليبي الغامدي لـ"سبق": إشارة إلى ما تم نشره في صحيفة سبق بعنوان (توحيد الآذان في مساجد أبها بصوت مؤذن الحرم المكي "بن علي" أود أن أوضح أن التوجيه الذي تم في هذا الشأن كان بخصوص رفع الأذان من جامع الملك فيصل بأبها لهذ اليوم الأحد للشيخ محمد بن علي العمري مؤذن الحرم المكي وقد تمت دعوته للمشاركةلآذان العصر، والمغرب، والعشاء، وخفض مكبرات الصوت الخارجيه في المساجد المجاورة للجامع حتى لا ترتفع فوق صوت الجامع وتزويد جامع الملك فيصل بمكبرات صوت، والصلاة في جميع المساجد والجوامع ورفع الآذان حيا من جامع الملك فيصل بأبها لمؤذن الحرم مع إقامة الآذان في جميع المساجد والصلاه فيها بمؤذنيها وأئمتها الأصليين.

وأضاف: "أمير المنطقة حفظه الله يحرص دائمًا على الخير، ولذلك أراد أن يرفع الآذان في أرجاء المنطقة ووجه بتجهيز عشرة مصليات متنقلة على امتداد منطقة الاحتفال، وهذا ما عهدناه من ولاة أمرنا على مر التاريخ وإلى يومنا هذا، نسأل الله أن يديم على هذه البلاد وحدتها وولاة أمرها. وأن يرد كيد الأعداء في نحورهم.

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