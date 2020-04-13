لجنة متابعة مستجدات "كورونا" تؤكد مضاعفة الجهود لمنع انتشار الفيروس

أثنت على تفاعل الجميع مع أمر منع التجول ودعتهم للبقاء في منازلهم

عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس "كورونا" صباح اليوم الاثنين اجتماعها الرابع والخمسين برئاسة وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عدداً من القطاعات الحكومية ذات العلاقة، حيث اطلعت على كل التقارير والتطورات حول الفيروس، كما جرى استعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة والاطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع التأكيد على استمرار تطبيق كل الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للتصدي له ومنع انتشاره، وأثنت على تفاعل الجميع مع أمر منع التجول ودعتهم للبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

وعقب الاجتماع قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي: إن الجميع استمع لكلمة وزير الصحة حول الأوضاع الحالية لمستجدات فيروس "كورونا"، حيث قدّم معاليه الشكر للقيادة -حفظها الله- وللجهات المشاركة لمواجهة هذه الجائحة في المملكة، وأنه أشار إلى نقاط مهمة حول انتشار الفيروس على مستوى العالم، وتضاعف الأعداد حول العالم، وتضاعف الأعداد في المملكة وارتفاعها، وكذلك تناول العديد من الأمور التي يجب أن نتقيد ونلتزم بها لحماية أنفسنا ومن حولنا ولحماية المجتمع ككل.

وكانت هناك إشارات مهمة إلى عدم وجود علاجات وأدوية موجهة إلى هذا الفيروس حتى الآن، وأيضاً لا توجد لقاحات معتمدة للتعامل معه، وبالتالي من المهم جداً أن نجدد التذكير لنا جميعاً بالتقيد بالتعليمات، وأن نستمع إلى آخر التطورات، ونستفيد من كل الإجراءات الاستباقية والاحترازية القوية التي قامت بها المملكة، وبإذن الله سنتجاوز هذه الجائحة.

كما يجب علينا أن نشير إلى أن هناك مواقع خطرة جداً يتطلب فيها مضاعفة الجهود بشكل أكبر من الجميع، وحرص الجميع على التقيد بتطبيقات "الصحة" والتعليمات الوقائية، وخاصة في مناطق الاختلاط والازدحام السكاني أو المكان الذي يكون فيه سكن للعمالة؛ لكونها مناطق تكثر فيها الحالات، وهذا لا يعني أن الأماكن الأخرى بمعزل عنها، بل يستوجب علينا توخي الحذر دائماً فكلنا مسؤول.

وأوضح متحدث "الصحة" أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد (COVID -19) حول العالم بلغت أكثر من (1800000) حالة، وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها (438) آلاف حالة حتى الآن كما بلغ عدد الوفيات حوالي (115) آلف حالة.

وأضاف أنه فيما يخص المملكة فيضاف للعدد الإجمالي العدد الجديد من الحالات المؤكدة، وهي (472) حالة، وهذه الحالات توزعت في عدد من المدن وهي: الرياض (118)، والمدينة المنورة (113)، ومكة المكرمة (95) حالة وجدة (80)، وتبوك (22)، والطائف (8)، وخليص (8)، وعرعر (8)، والهفوف (7)، وخميس مشيط (5)، وبريدة (2)، وحالة واحدة في كل من نجران، والقنفذة، وأحد رفيدة، وسبت العلايا، والخرج، والظهران.

وبالتالي يصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (4934) حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً (4064) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، منها 59 حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة.

كما وصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (805) حالات بإضافة (44) حالة تعافٍ جديدة، وبلغ عدد الوفيات (65) حالة بإضافة 6 حالات وفيات جديدة واحدة لمواطن بلغ من العمر 51 عاماً في مكة المكرمة وواحدة لمواطن يبلغ من العمر 95 عاماً في مدينة القطيف، و4 حالات لغير سعوديين 3 في المدينة المنورة وواحدة في جدة تراوح أعمارهم بين 42 و67 عاماً رحمهم الله جميعاً.

وذكّر الدكتور "العبدالعالي" الجميع بأعراض فيروس "كورونا" وهي في الغالب أعراض تنفسية أهمها وأبرزها الكحة وارتفاع في درجة حرارة الجسم وضيق التنفس، ومن تظهر عليه هذه الاعراض أو أحد الأقارب أو الوالدين أو الأبناء أو الأخوات أو الإخوان أو الأزواج أو الزوجات، ومن مختلف الفئات العمرية فأي ملاحظة يلاحظها عليهم أو على نفسه، فعليه القيام بإجراء التقييم الذاتي الموجود على تطبيق "موعد".

وجدّد التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب التقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق "موعد"، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة.

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