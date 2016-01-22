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مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور.. واحة تراثية تحاكي تضاريس السعودية

ينطلق في الرياض خلال الفترة من 25 يناير إلى 3 فبراير

يشكّل مهرجان الملك عبر العزيز للصقور واحةً تراثية، إذ جمع بين أركانه مختلف التضاريس السعودية بطريقة حضارية، هادفاً إلى تأصيل ما تحتويه المملكة من موروث تاريخي عاشه أبناء هذه المنطقة على مدى مئات السنين، ونقل هذا التراث إلى الأجيال القادمة؛ للتعريف به وتأصيله والمحافظة على الهوية الوطنية والتراثية.

جاءت الأنشطة التي أعلنت اللجنة المنظمة للمهرجان عن تخصيصها لتحاكي مختلف فئات المجتمع من الزوار والمهتمين في مجال صيد الصقور، والتي تضمّنت عدداً من الموضوعات الرئيسة كالصيد والإبحار في عالم الصقور وتاريخها في الموروث العربي والعالمي من خلال المتحف والمعرض الذي خصصه المهرجان للزوار، بالإضافة إلى إتاحته الفرصة للزوار الاستمتاع بتجربة القنص ورياضة الرماية بالسهم والأسلحة الهوائية بجميع وسائلها القديمة والحديثة لجعل الزائر يعيش ويتصور هذه المحطة والتي كانت تمارس من قبل الأجداد.

لم تقف اللجنة المنظمة للمهرجان على ترسيخ هذه الهوية التراثية عبر الأنشطة التي أعلنتها فحسب؛ بل إنها عملت ومن خلال الواحات والأركان المختلفة للمهرجان وتصميماتها على جعل الزوار يعايشون حياة الجزيرة العربية القديمة وكيف كانت البيوت والأسواق، حيث حاكى مخطط القرية التراثية بيوت مخطط مدينة الرياض في خمسينيات القرن الماضي.

كما راعت اللجنة المنظمة للمهرجان الزوار من الأطفال من خلال تخصيص منطقة تحتوي مجموعة من الأنشطة والفعاليات أطلقت عليها "الصقار الصغير"؛ بهدف تعريفهم بكل ما يتعلق بالصقور وحياتها وما تعنيه عند العرب عموماً وأبناء الجزيرة العربية خصوصاً بشكل يحاكي تجربة متكاملة كانت تمارس في الجزيرة العربية.

وينطلق مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في العاصمة الرياض خلال الفترة من 25 يناير حتى 3 فبراير، ويتوقع أن يحقق المهرجان في نسخته الأولى نجاحاً منقطع النظير على غرار ما تحقق في معرض الصقور الذي أقيم الشهر الماضي بالعاصمة الرياض، ونظمه نادي الصقور السعودي، ويتضمن الحدث إقامة العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والترفيهية المصاحبة للسباقات التي تستهدف الشباب وجميع أفراد العائلة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور.. واحة تراثية تحاكي تضاريس السعودية
سبق

يشكّل مهرجان الملك عبر العزيز للصقور واحةً تراثية، إذ جمع بين أركانه مختلف التضاريس السعودية بطريقة حضارية، هادفاً إلى تأصيل ما تحتويه المملكة من موروث تاريخي عاشه أبناء هذه المنطقة على مدى مئات السنين، ونقل هذا التراث إلى الأجيال القادمة؛ للتعريف به وتأصيله والمحافظة على الهوية الوطنية والتراثية.

جاءت الأنشطة التي أعلنت اللجنة المنظمة للمهرجان عن تخصيصها لتحاكي مختلف فئات المجتمع من الزوار والمهتمين في مجال صيد الصقور، والتي تضمّنت عدداً من الموضوعات الرئيسة كالصيد والإبحار في عالم الصقور وتاريخها في الموروث العربي والعالمي من خلال المتحف والمعرض الذي خصصه المهرجان للزوار، بالإضافة إلى إتاحته الفرصة للزوار الاستمتاع بتجربة القنص ورياضة الرماية بالسهم والأسلحة الهوائية بجميع وسائلها القديمة والحديثة لجعل الزائر يعيش ويتصور هذه المحطة والتي كانت تمارس من قبل الأجداد.

لم تقف اللجنة المنظمة للمهرجان على ترسيخ هذه الهوية التراثية عبر الأنشطة التي أعلنتها فحسب؛ بل إنها عملت ومن خلال الواحات والأركان المختلفة للمهرجان وتصميماتها على جعل الزوار يعايشون حياة الجزيرة العربية القديمة وكيف كانت البيوت والأسواق، حيث حاكى مخطط القرية التراثية بيوت مخطط مدينة الرياض في خمسينيات القرن الماضي.

كما راعت اللجنة المنظمة للمهرجان الزوار من الأطفال من خلال تخصيص منطقة تحتوي مجموعة من الأنشطة والفعاليات أطلقت عليها "الصقار الصغير"؛ بهدف تعريفهم بكل ما يتعلق بالصقور وحياتها وما تعنيه عند العرب عموماً وأبناء الجزيرة العربية خصوصاً بشكل يحاكي تجربة متكاملة كانت تمارس في الجزيرة العربية.

وينطلق مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في العاصمة الرياض خلال الفترة من 25 يناير حتى 3 فبراير، ويتوقع أن يحقق المهرجان في نسخته الأولى نجاحاً منقطع النظير على غرار ما تحقق في معرض الصقور الذي أقيم الشهر الماضي بالعاصمة الرياض، ونظمه نادي الصقور السعودي، ويتضمن الحدث إقامة العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والترفيهية المصاحبة للسباقات التي تستهدف الشباب وجميع أفراد العائلة.

22 يناير 2019 - 16 جمادى الأول 1440
05:39 PM

مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور.. واحة تراثية تحاكي تضاريس السعودية

ينطلق في الرياض خلال الفترة من 25 يناير إلى 3 فبراير

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يشكّل مهرجان الملك عبر العزيز للصقور واحةً تراثية، إذ جمع بين أركانه مختلف التضاريس السعودية بطريقة حضارية، هادفاً إلى تأصيل ما تحتويه المملكة من موروث تاريخي عاشه أبناء هذه المنطقة على مدى مئات السنين، ونقل هذا التراث إلى الأجيال القادمة؛ للتعريف به وتأصيله والمحافظة على الهوية الوطنية والتراثية.

جاءت الأنشطة التي أعلنت اللجنة المنظمة للمهرجان عن تخصيصها لتحاكي مختلف فئات المجتمع من الزوار والمهتمين في مجال صيد الصقور، والتي تضمّنت عدداً من الموضوعات الرئيسة كالصيد والإبحار في عالم الصقور وتاريخها في الموروث العربي والعالمي من خلال المتحف والمعرض الذي خصصه المهرجان للزوار، بالإضافة إلى إتاحته الفرصة للزوار الاستمتاع بتجربة القنص ورياضة الرماية بالسهم والأسلحة الهوائية بجميع وسائلها القديمة والحديثة لجعل الزائر يعيش ويتصور هذه المحطة والتي كانت تمارس من قبل الأجداد.

لم تقف اللجنة المنظمة للمهرجان على ترسيخ هذه الهوية التراثية عبر الأنشطة التي أعلنتها فحسب؛ بل إنها عملت ومن خلال الواحات والأركان المختلفة للمهرجان وتصميماتها على جعل الزوار يعايشون حياة الجزيرة العربية القديمة وكيف كانت البيوت والأسواق، حيث حاكى مخطط القرية التراثية بيوت مخطط مدينة الرياض في خمسينيات القرن الماضي.

كما راعت اللجنة المنظمة للمهرجان الزوار من الأطفال من خلال تخصيص منطقة تحتوي مجموعة من الأنشطة والفعاليات أطلقت عليها "الصقار الصغير"؛ بهدف تعريفهم بكل ما يتعلق بالصقور وحياتها وما تعنيه عند العرب عموماً وأبناء الجزيرة العربية خصوصاً بشكل يحاكي تجربة متكاملة كانت تمارس في الجزيرة العربية.

وينطلق مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في العاصمة الرياض خلال الفترة من 25 يناير حتى 3 فبراير، ويتوقع أن يحقق المهرجان في نسخته الأولى نجاحاً منقطع النظير على غرار ما تحقق في معرض الصقور الذي أقيم الشهر الماضي بالعاصمة الرياض، ونظمه نادي الصقور السعودي، ويتضمن الحدث إقامة العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والترفيهية المصاحبة للسباقات التي تستهدف الشباب وجميع أفراد العائلة.

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