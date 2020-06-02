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"الأرصاد" تنبّه من أمطار رعدية على الباحة.. و"المدني" تحذّر

دعا الجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة واتباع الإرشادات الصادرة

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة، المخواة، بلجرشي، والأجزاء المجاورة لها، تستمر حتى الساعة 6 مساءً.

وجدّدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهاتها للجميع، بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.

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"الأرصاد" تنبّه من أمطار رعدية على الباحة.. و"المدني" تحذّر
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة، المخواة، بلجرشي، والأجزاء المجاورة لها، تستمر حتى الساعة 6 مساءً.

وجدّدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهاتها للجميع، بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.

02 يونيو 2020 - 10 شوّال 1441
08:51 AM

"الأرصاد" تنبّه من أمطار رعدية على الباحة.. و"المدني" تحذّر

دعا الجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة واتباع الإرشادات الصادرة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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1,794

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة، المخواة، بلجرشي، والأجزاء المجاورة لها، تستمر حتى الساعة 6 مساءً.

وجدّدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهاتها للجميع، بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.

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