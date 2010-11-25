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فرق التفتيش التابعة لـ"موارد الرياض" تضبط 46 مخالفة خلال يوم واحد

بينها وافدان يعملان في منشأة مقتصرة على السعوديين

ضبطت فرق التفتيش التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، مساء اليوم، 46 مخالفة، ووجّهت إنذارات في محلات الذهب والمجوهرات والاتصالات والمجمعات والعيادات الطبية ومحلات الملابس النسائية، بالإضافة إلى قطاع الإيواء السياحي "الفنادق".

وتم خلال الجولات ضبط وافد عربي في إحدى وظائف الاستقبال في الفندق المقصور العمل فيها على السعوديين ووافد آخر، مهنته الأساسية سائق ويعمل في أحد مقاهي الفندق، كما تركزت أغلب المخالفات على مخالفة الفقرة 20 من النظام.

جاء ذلك خلال مجموعة من الجولات التفتيشية المفاجئة التي نفذها مكتب عمل الرياض لمتابعة مدى التزام أصحاب المحلات والمنشآت بقرارات التوطين وسوق العمل، وذلك ضمن مجموعة من الحملات المكثفة والمستمرة للحد من التجاوزات في بعض القطاعات التي شملتها قرارات التوطين.

بدوره، أكد فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، أن هذه الحملات مستمرة لرفع مستوى مشاركة المواطنين في سوق العمل مشدداً على أنه ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لضمان التزام المنشآت بتنفيذ جميع القرارات، وعدم الإخلال بشروطها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فرق التفتيش التابعة لـ"موارد الرياض" تضبط 46 مخالفة خلال يوم واحد
سبق

ضبطت فرق التفتيش التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، مساء اليوم، 46 مخالفة، ووجّهت إنذارات في محلات الذهب والمجوهرات والاتصالات والمجمعات والعيادات الطبية ومحلات الملابس النسائية، بالإضافة إلى قطاع الإيواء السياحي "الفنادق".

وتم خلال الجولات ضبط وافد عربي في إحدى وظائف الاستقبال في الفندق المقصور العمل فيها على السعوديين ووافد آخر، مهنته الأساسية سائق ويعمل في أحد مقاهي الفندق، كما تركزت أغلب المخالفات على مخالفة الفقرة 20 من النظام.

جاء ذلك خلال مجموعة من الجولات التفتيشية المفاجئة التي نفذها مكتب عمل الرياض لمتابعة مدى التزام أصحاب المحلات والمنشآت بقرارات التوطين وسوق العمل، وذلك ضمن مجموعة من الحملات المكثفة والمستمرة للحد من التجاوزات في بعض القطاعات التي شملتها قرارات التوطين.

بدوره، أكد فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، أن هذه الحملات مستمرة لرفع مستوى مشاركة المواطنين في سوق العمل مشدداً على أنه ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لضمان التزام المنشآت بتنفيذ جميع القرارات، وعدم الإخلال بشروطها.

25 نوفمبر 2020 - 10 ربيع الآخر 1442
05:52 PM

فرق التفتيش التابعة لـ"موارد الرياض" تضبط 46 مخالفة خلال يوم واحد

بينها وافدان يعملان في منشأة مقتصرة على السعوديين

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فهد الغبيوي - الرياض
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ضبطت فرق التفتيش التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، مساء اليوم، 46 مخالفة، ووجّهت إنذارات في محلات الذهب والمجوهرات والاتصالات والمجمعات والعيادات الطبية ومحلات الملابس النسائية، بالإضافة إلى قطاع الإيواء السياحي "الفنادق".

وتم خلال الجولات ضبط وافد عربي في إحدى وظائف الاستقبال في الفندق المقصور العمل فيها على السعوديين ووافد آخر، مهنته الأساسية سائق ويعمل في أحد مقاهي الفندق، كما تركزت أغلب المخالفات على مخالفة الفقرة 20 من النظام.

جاء ذلك خلال مجموعة من الجولات التفتيشية المفاجئة التي نفذها مكتب عمل الرياض لمتابعة مدى التزام أصحاب المحلات والمنشآت بقرارات التوطين وسوق العمل، وذلك ضمن مجموعة من الحملات المكثفة والمستمرة للحد من التجاوزات في بعض القطاعات التي شملتها قرارات التوطين.

بدوره، أكد فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، أن هذه الحملات مستمرة لرفع مستوى مشاركة المواطنين في سوق العمل مشدداً على أنه ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لضمان التزام المنشآت بتنفيذ جميع القرارات، وعدم الإخلال بشروطها.

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