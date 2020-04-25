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من الجنسية البنجلاديشية .. القبض على ستة وافدين يزاولون المتاجرة بشرائح الاتصال

شرطة الرياض: بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم .. اتخذت بحقهم الإجراءات

ألقت شرطة الرياض القبض على ستة وافدين يزاولون المتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم.

وتفصيلاً، صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر التويجري، أن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية أسفرت - بفضلٍ من الله - عن تمكن شرطة المنطقة من القبض على ستة وافدين من الجنسية البنجلاديشية (أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع)، وسط العاصمة الرياض، يزاولون المتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم، وضبط بحوزتهم (577) شريحة لعددٍ من الشركات، ومجموعة كبيرة لبصمات مطبوعة لأشخاص مجهولين، وصور هويات وأجهزة كمبيوتر محمول وطابعات وأجهزة قارئة للبصمات، وقد تم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

شرطة الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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من الجنسية البنجلاديشية .. القبض على ستة وافدين يزاولون المتاجرة بشرائح الاتصال
سبق

ألقت شرطة الرياض القبض على ستة وافدين يزاولون المتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم.

وتفصيلاً، صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر التويجري، أن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية أسفرت - بفضلٍ من الله - عن تمكن شرطة المنطقة من القبض على ستة وافدين من الجنسية البنجلاديشية (أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع)، وسط العاصمة الرياض، يزاولون المتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم، وضبط بحوزتهم (577) شريحة لعددٍ من الشركات، ومجموعة كبيرة لبصمات مطبوعة لأشخاص مجهولين، وصور هويات وأجهزة كمبيوتر محمول وطابعات وأجهزة قارئة للبصمات، وقد تم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441
08:17 PM
اخر تعديل
25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441
10:58 PM

من الجنسية البنجلاديشية .. القبض على ستة وافدين يزاولون المتاجرة بشرائح الاتصال

شرطة الرياض: بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم .. اتخذت بحقهم الإجراءات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
14
9,660

ألقت شرطة الرياض القبض على ستة وافدين يزاولون المتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم.

وتفصيلاً، صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر التويجري، أن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية أسفرت - بفضلٍ من الله - عن تمكن شرطة المنطقة من القبض على ستة وافدين من الجنسية البنجلاديشية (أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع)، وسط العاصمة الرياض، يزاولون المتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم، وضبط بحوزتهم (577) شريحة لعددٍ من الشركات، ومجموعة كبيرة لبصمات مطبوعة لأشخاص مجهولين، وصور هويات وأجهزة كمبيوتر محمول وطابعات وأجهزة قارئة للبصمات، وقد تم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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