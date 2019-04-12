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شرطة حائل: القبض على مواطن يهدد من ينتقل من المناطق في مقطع فيديو

جرى إيقافه واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل الرائد سامي بن فهيد الشمري بأنه إشارة لمقطع الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي ، لمواطن يهدد فيه من ينتقل من المناطق التي ظهرت فيها إصابات بفيروس كورونا إلى إحدى مناطق المملكة التي لم تظهر فيها حالات إصابة ؛ فقد تمكنت الجهات الأمنية - بفضل الله - من القبض عليه، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر ، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية .

فيروس كورونا الجديد منع التجول شرطة حائل حائل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شرطة حائل: القبض على مواطن يهدد من ينتقل من المناطق في مقطع فيديو
سبق

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل الرائد سامي بن فهيد الشمري بأنه إشارة لمقطع الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي ، لمواطن يهدد فيه من ينتقل من المناطق التي ظهرت فيها إصابات بفيروس كورونا إلى إحدى مناطق المملكة التي لم تظهر فيها حالات إصابة ؛ فقد تمكنت الجهات الأمنية - بفضل الله - من القبض عليه، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر ، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية .

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
01:50 AM
اخر تعديل
12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
02:17 AM

شرطة حائل: القبض على مواطن يهدد من ينتقل من المناطق في مقطع فيديو

جرى إيقافه واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - حائل
2
7,358

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل الرائد سامي بن فهيد الشمري بأنه إشارة لمقطع الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي ، لمواطن يهدد فيه من ينتقل من المناطق التي ظهرت فيها إصابات بفيروس كورونا إلى إحدى مناطق المملكة التي لم تظهر فيها حالات إصابة ؛ فقد تمكنت الجهات الأمنية - بفضل الله - من القبض عليه، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر ، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية .

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