صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل الرائد سامي بن فهيد الشمري بأنه إشارة لمقطع الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي ، لمواطن يهدد فيه من ينتقل من المناطق التي ظهرت فيها إصابات بفيروس كورونا إلى إحدى مناطق المملكة التي لم تظهر فيها حالات إصابة ؛ فقد تمكنت الجهات الأمنية - بفضل الله - من القبض عليه، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر ، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية .

شرطة حائل: القبض على مواطن يهدد من ينتقل من المناطق في مقطع فيديو وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-04-12 صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل الرائد سامي بن فهيد الشمري بأنه إشارة لمقطع الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي ، لمواطن يهدد فيه من ينتقل من المناطق التي ظهرت فيها إصابات بفيروس كورونا إلى إحدى مناطق المملكة التي لم تظهر فيها حالات إصابة ؛ فقد تمكنت الجهات الأمنية - بفضل الله - من القبض عليه، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر ، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية .

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441 01:50 AM

اخر تعديل 12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441 02:17 AM

شرطة حائل: القبض على مواطن يهدد من ينتقل من المناطق في مقطع فيديو جرى إيقافه واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية





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صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل الرائد سامي بن فهيد الشمري بأنه إشارة لمقطع الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي ، لمواطن يهدد فيه من ينتقل من المناطق التي ظهرت فيها إصابات بفيروس كورونا إلى إحدى مناطق المملكة التي لم تظهر فيها حالات إصابة ؛ فقد تمكنت الجهات الأمنية - بفضل الله - من القبض عليه، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر ، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية .