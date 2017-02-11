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"العدل": تبادل المذكرات إلكترونيًا لتعزز سهولة إجراءات التقاضي

لتفعيل مفهوم تحضير الدعوى ودعم استراتيجية التحول الرقمي

أتاحت وزارة العدل خدمة تبادل المذكرات الخاصة بالدعوى القضائية التجارية والاطلاع عليها من خلال الموقع الإلكتروني لنظام المحاكم، حيث يستطيع أطراف الدعوى تبادل المذكرات إلكترونيًا وفقًا لما تقرره الدائرة القضائية، دون الحاجة إلى مراجعة المحكمة لإيداع أو الاطلاع على المذكرات، وذلك ضمن نطاق التحول الرقمي، وخدمة المستفيد في أقصر مدة زمنية.

وتهدف الخدمة إلى توفير الكثير من الجهد في إيداع المذكرات، والاطلاع على المذكرات إلكترونيًا، وتفعيل مفهوم تحضير الدعوى، ودعم استراتيجية التحول الرقمي الخاص بالوزارة، وزيادة فاعلية وكفاءة إدارة ملف القضية.

وترمي الخدمة إلى زيادة معدلات القضايا التي تكون مهيأة للنظر والفصل، مما رفع تصنيف المملكة في مؤشر إنفاذ العقود ضمن تقرير بدء نشاط الأعمال الصادر عن البنك الدولي مؤخراً.

وزارة العدل الدعوى القضائية التجارية تبادل المذكرات إلكترونيًا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العدل": تبادل المذكرات إلكترونيًا لتعزز سهولة إجراءات التقاضي
سبق

أتاحت وزارة العدل خدمة تبادل المذكرات الخاصة بالدعوى القضائية التجارية والاطلاع عليها من خلال الموقع الإلكتروني لنظام المحاكم، حيث يستطيع أطراف الدعوى تبادل المذكرات إلكترونيًا وفقًا لما تقرره الدائرة القضائية، دون الحاجة إلى مراجعة المحكمة لإيداع أو الاطلاع على المذكرات، وذلك ضمن نطاق التحول الرقمي، وخدمة المستفيد في أقصر مدة زمنية.

وتهدف الخدمة إلى توفير الكثير من الجهد في إيداع المذكرات، والاطلاع على المذكرات إلكترونيًا، وتفعيل مفهوم تحضير الدعوى، ودعم استراتيجية التحول الرقمي الخاص بالوزارة، وزيادة فاعلية وكفاءة إدارة ملف القضية.

وترمي الخدمة إلى زيادة معدلات القضايا التي تكون مهيأة للنظر والفصل، مما رفع تصنيف المملكة في مؤشر إنفاذ العقود ضمن تقرير بدء نشاط الأعمال الصادر عن البنك الدولي مؤخراً.

11 فبراير 2020 - 17 جمادى الآخر 1441
02:26 PM

"العدل": تبادل المذكرات إلكترونيًا لتعزز سهولة إجراءات التقاضي

لتفعيل مفهوم تحضير الدعوى ودعم استراتيجية التحول الرقمي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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697

أتاحت وزارة العدل خدمة تبادل المذكرات الخاصة بالدعوى القضائية التجارية والاطلاع عليها من خلال الموقع الإلكتروني لنظام المحاكم، حيث يستطيع أطراف الدعوى تبادل المذكرات إلكترونيًا وفقًا لما تقرره الدائرة القضائية، دون الحاجة إلى مراجعة المحكمة لإيداع أو الاطلاع على المذكرات، وذلك ضمن نطاق التحول الرقمي، وخدمة المستفيد في أقصر مدة زمنية.

وتهدف الخدمة إلى توفير الكثير من الجهد في إيداع المذكرات، والاطلاع على المذكرات إلكترونيًا، وتفعيل مفهوم تحضير الدعوى، ودعم استراتيجية التحول الرقمي الخاص بالوزارة، وزيادة فاعلية وكفاءة إدارة ملف القضية.

وترمي الخدمة إلى زيادة معدلات القضايا التي تكون مهيأة للنظر والفصل، مما رفع تصنيف المملكة في مؤشر إنفاذ العقود ضمن تقرير بدء نشاط الأعمال الصادر عن البنك الدولي مؤخراً.

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