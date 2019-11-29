أمطار على الطائف و"911" يدعو للابتعاد عن الأودية

نبّه المركز الوطني للعمليات الأمنية (911)، من هطول أمطار متوسطة على أجزاء متفرقة من محافظة الطائف حاليًّا.
ودعا المركز إلى أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.
نبّه المركز الوطني للعمليات الأمنية (911)، من هطول أمطار متوسطة على أجزاء متفرقة من محافظة الطائف حاليًّا.
ودعا المركز إلى أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.أمطار الطائف الطقس
نبّه المركز الوطني للعمليات الأمنية (911)، من هطول أمطار متوسطة على أجزاء متفرقة من محافظة الطائف حاليًّا.
ودعا المركز إلى أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.
نبّه المركز الوطني للعمليات الأمنية (911)، من هطول أمطار متوسطة على أجزاء متفرقة من محافظة الطائف حاليًّا.
ودعا المركز إلى أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.