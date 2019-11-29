ودعا المركز إلى أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

نبّه المركز الوطني للعمليات الأمنية (911)، من هطول أمطار متوسطة على أجزاء متفرقة من محافظة الطائف حاليًّا.

أمطار على الطائف و"911" يدعو للابتعاد عن الأودية عبدالله البرقاوي سبق 2019-11-29 نبّه المركز الوطني للعمليات الأمنية (911)، من هطول أمطار متوسطة على أجزاء متفرقة من محافظة الطائف حاليًّا. ودعا المركز إلى أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

29 نوفمبر 2019 - 2 ربيع الآخر 1441 04:31 PM

أمطار على الطائف و"911" يدعو للابتعاد عن الأودية





A A A





0 مشاركة

نبّه المركز الوطني للعمليات الأمنية (911)، من هطول أمطار متوسطة على أجزاء متفرقة من محافظة الطائف حاليًّا.

ودعا المركز إلى أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.