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"التجارة": بحث وتحرٍ يقودان للوصول إلى مستودع مخالف يصنّع المعقمات بمواد مجهولة

العمالة المخالفة توزع المواد الأولية من خلال تطبيقات التوصيل خلال فترة الحظر

ضبط مراقبو وزارة التجارة مستودعًا في الرياض يستخدم لتصنيع المعقمات بمواد مجهولة وبطريقة مخالفة.

وكانت الفرق الرقابية للوزارة وفي إطار عملها الاعتيادي بالتحري والمتابعة والرصد، اشتبهت بوجود حالة غش تجاري، وقامت بعمل كمين محكم بالتعاون مع الحملات الأمنية المشتركة، تمكنت من خلاله من ضبط المستودع المخالف الذي حُول إلى معمل لتصنيع المعقمات من مواد مجهولة المصدر.

ومن خلال التحقق تبيّن أن العمالة المخالفة تقوم بتوزيع المواد الأولية مجهولة المصدر من خلال تطبيقات التوصيل خلال فترة الحظر، حيث تبيّن أنها تُخزن هذه المواد في إحدى الشقق السكنية في الرياض، تستخدمها العمالة كمقر لتخزين المواد الأولية لتصنيع المعقمات، حيث تم ضبط كميات كبيرة من المواد الأولية المغشوشة جاهزة للتوزيع وصُودرت.


وتؤكد وزارة التجارة أن فرقها الرقابية تعمل على مدار اليوم، وتقوم بعمليات رصد وتحرٍ مكثفة للتصدي وبحزم لكل من تسول له نفسه القيام بالغش في المنتجات، لما في ذلك من تأثير على سلامة المستهلكين واقتصاد الوطن.

الرياض وزارة التجارة المعقمات

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التجارة": بحث وتحرٍ يقودان للوصول إلى مستودع مخالف يصنّع المعقمات بمواد مجهولة
سبق

ضبط مراقبو وزارة التجارة مستودعًا في الرياض يستخدم لتصنيع المعقمات بمواد مجهولة وبطريقة مخالفة.

وكانت الفرق الرقابية للوزارة وفي إطار عملها الاعتيادي بالتحري والمتابعة والرصد، اشتبهت بوجود حالة غش تجاري، وقامت بعمل كمين محكم بالتعاون مع الحملات الأمنية المشتركة، تمكنت من خلاله من ضبط المستودع المخالف الذي حُول إلى معمل لتصنيع المعقمات من مواد مجهولة المصدر.

ومن خلال التحقق تبيّن أن العمالة المخالفة تقوم بتوزيع المواد الأولية مجهولة المصدر من خلال تطبيقات التوصيل خلال فترة الحظر، حيث تبيّن أنها تُخزن هذه المواد في إحدى الشقق السكنية في الرياض، تستخدمها العمالة كمقر لتخزين المواد الأولية لتصنيع المعقمات، حيث تم ضبط كميات كبيرة من المواد الأولية المغشوشة جاهزة للتوزيع وصُودرت.


وتؤكد وزارة التجارة أن فرقها الرقابية تعمل على مدار اليوم، وتقوم بعمليات رصد وتحرٍ مكثفة للتصدي وبحزم لكل من تسول له نفسه القيام بالغش في المنتجات، لما في ذلك من تأثير على سلامة المستهلكين واقتصاد الوطن.

15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441
10:59 PM

"التجارة": بحث وتحرٍ يقودان للوصول إلى مستودع مخالف يصنّع المعقمات بمواد مجهولة

العمالة المخالفة توزع المواد الأولية من خلال تطبيقات التوصيل خلال فترة الحظر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ضبط مراقبو وزارة التجارة مستودعًا في الرياض يستخدم لتصنيع المعقمات بمواد مجهولة وبطريقة مخالفة.

وكانت الفرق الرقابية للوزارة وفي إطار عملها الاعتيادي بالتحري والمتابعة والرصد، اشتبهت بوجود حالة غش تجاري، وقامت بعمل كمين محكم بالتعاون مع الحملات الأمنية المشتركة، تمكنت من خلاله من ضبط المستودع المخالف الذي حُول إلى معمل لتصنيع المعقمات من مواد مجهولة المصدر.

ومن خلال التحقق تبيّن أن العمالة المخالفة تقوم بتوزيع المواد الأولية مجهولة المصدر من خلال تطبيقات التوصيل خلال فترة الحظر، حيث تبيّن أنها تُخزن هذه المواد في إحدى الشقق السكنية في الرياض، تستخدمها العمالة كمقر لتخزين المواد الأولية لتصنيع المعقمات، حيث تم ضبط كميات كبيرة من المواد الأولية المغشوشة جاهزة للتوزيع وصُودرت.


وتؤكد وزارة التجارة أن فرقها الرقابية تعمل على مدار اليوم، وتقوم بعمليات رصد وتحرٍ مكثفة للتصدي وبحزم لكل من تسول له نفسه القيام بالغش في المنتجات، لما في ذلك من تأثير على سلامة المستهلكين واقتصاد الوطن.

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