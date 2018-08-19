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والد الطفل المختطف: لا أعرف الخاطفة.. ولا توجد خلافات زوجية وعودة طفلي أسعدتنا

ثمّن جهود إمارة القصيم ورجال الأمن

ثمّن والد الطفل الذي اختطف الجمعة الماضية وعثر عليه اليوم، جهود أمير القصيم الدكتور فيصل بن مشعل وجهود رجال الأمن، والتي جاءت بنتائج إيجابية بعد الوصول للمتهمة، وهي سيدة في العقد الرابع من العمر، وإرجاعهم الطفل للمستشفى وهو بصحة جيدة، مؤكداً فرحتهم بعودة طفله إلى أحضان ذويه بعد أيام من القضية التي هزت مجتمع القصيم، وأرجعت للواجهة مسلسل خطف المواليد، وقال: "لا أعرف المتهمة، والتحقيقات مستمرة".

وأوضح والده لـ"سبق": "أنا كنت خارج الوطن، وعلمت بعد ساعات من الاختطاف، وكنت واثق بقدرات رجال الأمن وكاميرات المستشفى، ولمست جهود الصحة والشرطة حتى وصلوا للطفل وللخاطفة، وهي بلا شك جهود عظيمة لا تنكر، فقد بذلوا ما بوسعهم من أجل سلامة الطفل، وإرجاعه لنا سالماً معافى".

وأضاف: "الفضل لله أولاً وأخيراً، ثم لأمير القصيم الذي كان الأب لنا منذ بداية القضية كذلك لا ننكر جهود صحة القصيم، فلا نستطيع تحميلهم الخطأ بالكامل، فكل يخطئ، لكنهم تعاونوا بما لديهم مع الشرطة حتى أسفرت هذه الجهود بفك هذه القضية".

ونفى أن يكون هناك خلافات بين الزوجين، وقال: "هذا غير صحيح، فالشائعات هذه لا تمت للحقيقة بصلة، فقد كانت العائلتان متعاونتين منذ لحظة الاختطاف، والأهم سلامة المولود".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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والد الطفل المختطف: لا أعرف الخاطفة.. ولا توجد خلافات زوجية وعودة طفلي أسعدتنا
سبق

ثمّن والد الطفل الذي اختطف الجمعة الماضية وعثر عليه اليوم، جهود أمير القصيم الدكتور فيصل بن مشعل وجهود رجال الأمن، والتي جاءت بنتائج إيجابية بعد الوصول للمتهمة، وهي سيدة في العقد الرابع من العمر، وإرجاعهم الطفل للمستشفى وهو بصحة جيدة، مؤكداً فرحتهم بعودة طفله إلى أحضان ذويه بعد أيام من القضية التي هزت مجتمع القصيم، وأرجعت للواجهة مسلسل خطف المواليد، وقال: "لا أعرف المتهمة، والتحقيقات مستمرة".

وأوضح والده لـ"سبق": "أنا كنت خارج الوطن، وعلمت بعد ساعات من الاختطاف، وكنت واثق بقدرات رجال الأمن وكاميرات المستشفى، ولمست جهود الصحة والشرطة حتى وصلوا للطفل وللخاطفة، وهي بلا شك جهود عظيمة لا تنكر، فقد بذلوا ما بوسعهم من أجل سلامة الطفل، وإرجاعه لنا سالماً معافى".

وأضاف: "الفضل لله أولاً وأخيراً، ثم لأمير القصيم الذي كان الأب لنا منذ بداية القضية كذلك لا ننكر جهود صحة القصيم، فلا نستطيع تحميلهم الخطأ بالكامل، فكل يخطئ، لكنهم تعاونوا بما لديهم مع الشرطة حتى أسفرت هذه الجهود بفك هذه القضية".

ونفى أن يكون هناك خلافات بين الزوجين، وقال: "هذا غير صحيح، فالشائعات هذه لا تمت للحقيقة بصلة، فقد كانت العائلتان متعاونتين منذ لحظة الاختطاف، والأهم سلامة المولود".

19 أغسطس 2019 - 18 ذو الحجة 1440
09:10 PM

والد الطفل المختطف: لا أعرف الخاطفة.. ولا توجد خلافات زوجية وعودة طفلي أسعدتنا

ثمّن جهود إمارة القصيم ورجال الأمن

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بدر العتيبي - القصيم
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13,998

ثمّن والد الطفل الذي اختطف الجمعة الماضية وعثر عليه اليوم، جهود أمير القصيم الدكتور فيصل بن مشعل وجهود رجال الأمن، والتي جاءت بنتائج إيجابية بعد الوصول للمتهمة، وهي سيدة في العقد الرابع من العمر، وإرجاعهم الطفل للمستشفى وهو بصحة جيدة، مؤكداً فرحتهم بعودة طفله إلى أحضان ذويه بعد أيام من القضية التي هزت مجتمع القصيم، وأرجعت للواجهة مسلسل خطف المواليد، وقال: "لا أعرف المتهمة، والتحقيقات مستمرة".

وأوضح والده لـ"سبق": "أنا كنت خارج الوطن، وعلمت بعد ساعات من الاختطاف، وكنت واثق بقدرات رجال الأمن وكاميرات المستشفى، ولمست جهود الصحة والشرطة حتى وصلوا للطفل وللخاطفة، وهي بلا شك جهود عظيمة لا تنكر، فقد بذلوا ما بوسعهم من أجل سلامة الطفل، وإرجاعه لنا سالماً معافى".

وأضاف: "الفضل لله أولاً وأخيراً، ثم لأمير القصيم الذي كان الأب لنا منذ بداية القضية كذلك لا ننكر جهود صحة القصيم، فلا نستطيع تحميلهم الخطأ بالكامل، فكل يخطئ، لكنهم تعاونوا بما لديهم مع الشرطة حتى أسفرت هذه الجهود بفك هذه القضية".

ونفى أن يكون هناك خلافات بين الزوجين، وقال: "هذا غير صحيح، فالشائعات هذه لا تمت للحقيقة بصلة، فقد كانت العائلتان متعاونتين منذ لحظة الاختطاف، والأهم سلامة المولود".

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