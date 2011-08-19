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وزير التعليم لـ"سبق": نتفهم رغبات المعلمين والمعلمات عند إعداد ‫إجراءات النقل

أكد أن الوزارة تحرص أن يكون عدد المستفيدين من النقل محققاً الرغبات

أكد وزير التعليم د.حمد بن محمد آل الشيخ لـ"سبق" أن الوزارة تتفهم رغبات المعلمين والمعلمات عند إعداد ‫#إجراءات_النقل، وتحرص أن يكون عدد المستفيدين من النقل في كل عام محققاً لتلك الرغبات، ولكن من المهم أن يكون النقل وفقاً للاحتياج، ولا يسبب عجزاً في الكادر التعليمي للمدرسة.

وأضاف الوزير آل الشيخ خلال رده على أسئلة "سبق" في المؤتمر الصحفي الدوري لمركز التواصل الحكومي، الذي عُقد اليوم الخميس بمشاركة وزير الإعلام المكلف: "لا يمكن تلبية النقل من منطقة احتياج لمجرد الرغبة، لأن هذا قد يؤدي إلى عجز أكبر في منطقة تعليمية، وفي المقابل وفرة في منطقة أخرى، وهذا ليس في صالح المصلحة التعليمية، وعن حضور معلمي ومعلمات المرحلة الابتدائية التي يبدأ توقيت الدراسة فيها عن بُعد في #منصة_مدرستي من الساعة 3:30 عصراً حتى 7 مساءً، وتابع الوزير آل الشيخ لـ"سبق" يقول: "الحضور بالنسبة لمعلمي ومعلمات المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال فقد وضع لهم بروتوكلات بحيث يتم تقليل المشقة على المعلمين، أما من كان قريبًا من المدرسة فقد وضعت معايير للمسافة وستكون متاحة للجميع.

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وزير التعليم لـ"سبق": نتفهم رغبات المعلمين والمعلمات عند إعداد ‫إجراءات النقل
سبق

أكد وزير التعليم د.حمد بن محمد آل الشيخ لـ"سبق" أن الوزارة تتفهم رغبات المعلمين والمعلمات عند إعداد ‫#إجراءات_النقل، وتحرص أن يكون عدد المستفيدين من النقل في كل عام محققاً لتلك الرغبات، ولكن من المهم أن يكون النقل وفقاً للاحتياج، ولا يسبب عجزاً في الكادر التعليمي للمدرسة.

وأضاف الوزير آل الشيخ خلال رده على أسئلة "سبق" في المؤتمر الصحفي الدوري لمركز التواصل الحكومي، الذي عُقد اليوم الخميس بمشاركة وزير الإعلام المكلف: "لا يمكن تلبية النقل من منطقة احتياج لمجرد الرغبة، لأن هذا قد يؤدي إلى عجز أكبر في منطقة تعليمية، وفي المقابل وفرة في منطقة أخرى، وهذا ليس في صالح المصلحة التعليمية، وعن حضور معلمي ومعلمات المرحلة الابتدائية التي يبدأ توقيت الدراسة فيها عن بُعد في #منصة_مدرستي من الساعة 3:30 عصراً حتى 7 مساءً، وتابع الوزير آل الشيخ لـ"سبق" يقول: "الحضور بالنسبة لمعلمي ومعلمات المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال فقد وضع لهم بروتوكلات بحيث يتم تقليل المشقة على المعلمين، أما من كان قريبًا من المدرسة فقد وضعت معايير للمسافة وستكون متاحة للجميع.

19 أغسطس 2021 - 11 محرّم 1443
06:34 PM

وزير التعليم لـ"سبق": نتفهم رغبات المعلمين والمعلمات عند إعداد ‫إجراءات النقل

أكد أن الوزارة تحرص أن يكون عدد المستفيدين من النقل محققاً الرغبات

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
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أكد وزير التعليم د.حمد بن محمد آل الشيخ لـ"سبق" أن الوزارة تتفهم رغبات المعلمين والمعلمات عند إعداد ‫#إجراءات_النقل، وتحرص أن يكون عدد المستفيدين من النقل في كل عام محققاً لتلك الرغبات، ولكن من المهم أن يكون النقل وفقاً للاحتياج، ولا يسبب عجزاً في الكادر التعليمي للمدرسة.

وأضاف الوزير آل الشيخ خلال رده على أسئلة "سبق" في المؤتمر الصحفي الدوري لمركز التواصل الحكومي، الذي عُقد اليوم الخميس بمشاركة وزير الإعلام المكلف: "لا يمكن تلبية النقل من منطقة احتياج لمجرد الرغبة، لأن هذا قد يؤدي إلى عجز أكبر في منطقة تعليمية، وفي المقابل وفرة في منطقة أخرى، وهذا ليس في صالح المصلحة التعليمية، وعن حضور معلمي ومعلمات المرحلة الابتدائية التي يبدأ توقيت الدراسة فيها عن بُعد في #منصة_مدرستي من الساعة 3:30 عصراً حتى 7 مساءً، وتابع الوزير آل الشيخ لـ"سبق" يقول: "الحضور بالنسبة لمعلمي ومعلمات المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال فقد وضع لهم بروتوكلات بحيث يتم تقليل المشقة على المعلمين، أما من كان قريبًا من المدرسة فقد وضعت معايير للمسافة وستكون متاحة للجميع.

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