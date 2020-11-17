النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"تويتر" تُشدّد الحظر على الإعلانات السياسية قبل انتخابات أمريكا

قالت: سنستخدم مزيجًا من الأدوات التكنولوجية الآلية والفِرَق البشرية

قالت شركة "تويتر": إن حظرها لنشر الإعلانات السياسية على منصتها، سيشمل الإشارة إلى مرشحين سياسيين أو تشريعات، وإنها لن تسمح بإعلانات تساند نتائج محددة لقضايا اجتماعية وسياسية.

وكان موقع التواصل الاجتماعي الشهير، قد أعلن أول مرة، عن حظر الإعلانات السياسية الشهر الماضي، ولم يذكر من قبلُ تفاصيل عن السياسة الجديدة.

وذكر الموقع في إعلانه الأخير، أنه سيعرف المحتوى السياسي بأنه أي شيء يشير إلى "مرشح أو حزب سياسي أو مسؤول حكومي معين أو منتخب، أو انتخاب أو استفتاء أو تصويت أو تشريع، أو توجيه أو لائحة أو نتيجة إجراء قانوني".

ووفق "رويترز"، أوضحت "تويتر" أنها ستستخدم مزيجًا من الأدوات التكنولوجية الآلية والفِرَق البشرية لتفعيل السياسات الإعلانية الجديدة.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تشتد فيه حملات الدعاية لانتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في نوفمبر 2020، وسط ضغوط متزايدة على شركات وسائل التواصل الاجتماعي لوقف قبول إعلانات تنشر معلومات زائفة قد تؤثر في نتائج التصويت.

وكان جاك دورسي رئيس "تويتر" التنفيذي، قد قال في إعلانه عن حظر الإعلانات السياسية: "نعتقد أن الوصول للرسالة السياسية يجب أن يكون بالجهد لا بالشراء".

تويتر حظر الإعلانات أمريكا

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

اعلان
"تويتر" تُشدّد الحظر على الإعلانات السياسية قبل انتخابات أمريكا
سبق

قالت شركة "تويتر": إن حظرها لنشر الإعلانات السياسية على منصتها، سيشمل الإشارة إلى مرشحين سياسيين أو تشريعات، وإنها لن تسمح بإعلانات تساند نتائج محددة لقضايا اجتماعية وسياسية.

وكان موقع التواصل الاجتماعي الشهير، قد أعلن أول مرة، عن حظر الإعلانات السياسية الشهر الماضي، ولم يذكر من قبلُ تفاصيل عن السياسة الجديدة.

وذكر الموقع في إعلانه الأخير، أنه سيعرف المحتوى السياسي بأنه أي شيء يشير إلى "مرشح أو حزب سياسي أو مسؤول حكومي معين أو منتخب، أو انتخاب أو استفتاء أو تصويت أو تشريع، أو توجيه أو لائحة أو نتيجة إجراء قانوني".

ووفق "رويترز"، أوضحت "تويتر" أنها ستستخدم مزيجًا من الأدوات التكنولوجية الآلية والفِرَق البشرية لتفعيل السياسات الإعلانية الجديدة.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تشتد فيه حملات الدعاية لانتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في نوفمبر 2020، وسط ضغوط متزايدة على شركات وسائل التواصل الاجتماعي لوقف قبول إعلانات تنشر معلومات زائفة قد تؤثر في نتائج التصويت.

وكان جاك دورسي رئيس "تويتر" التنفيذي، قد قال في إعلانه عن حظر الإعلانات السياسية: "نعتقد أن الوصول للرسالة السياسية يجب أن يكون بالجهد لا بالشراء".

17 نوفمبر 2019 - 20 ربيع الأول 1441
09:10 AM

"تويتر" تُشدّد الحظر على الإعلانات السياسية قبل انتخابات أمريكا

قالت: سنستخدم مزيجًا من الأدوات التكنولوجية الآلية والفِرَق البشرية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
19

قالت شركة "تويتر": إن حظرها لنشر الإعلانات السياسية على منصتها، سيشمل الإشارة إلى مرشحين سياسيين أو تشريعات، وإنها لن تسمح بإعلانات تساند نتائج محددة لقضايا اجتماعية وسياسية.

وكان موقع التواصل الاجتماعي الشهير، قد أعلن أول مرة، عن حظر الإعلانات السياسية الشهر الماضي، ولم يذكر من قبلُ تفاصيل عن السياسة الجديدة.

وذكر الموقع في إعلانه الأخير، أنه سيعرف المحتوى السياسي بأنه أي شيء يشير إلى "مرشح أو حزب سياسي أو مسؤول حكومي معين أو منتخب، أو انتخاب أو استفتاء أو تصويت أو تشريع، أو توجيه أو لائحة أو نتيجة إجراء قانوني".

ووفق "رويترز"، أوضحت "تويتر" أنها ستستخدم مزيجًا من الأدوات التكنولوجية الآلية والفِرَق البشرية لتفعيل السياسات الإعلانية الجديدة.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تشتد فيه حملات الدعاية لانتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في نوفمبر 2020، وسط ضغوط متزايدة على شركات وسائل التواصل الاجتماعي لوقف قبول إعلانات تنشر معلومات زائفة قد تؤثر في نتائج التصويت.

وكان جاك دورسي رئيس "تويتر" التنفيذي، قد قال في إعلانه عن حظر الإعلانات السياسية: "نعتقد أن الوصول للرسالة السياسية يجب أن يكون بالجهد لا بالشراء".

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,475
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,335
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,705
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,005

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة