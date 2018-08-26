"بلينكن" يؤكد إجلاء 4500 مواطن أمريكي وأسرهم من أفغانستان
بيّن أن الأولوية هي إجلاء جميع رعاياها
أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أنه منذ 14 أغسطس، تم إجلاء 4500 مواطن أمريكي وأسرهم من أفغانستان؛ مبينًا أن أولوية بلاده هي إجلاء رعاياها من أفغانستان.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزير الخارجية الأمريكي بلينكن أمس في مقر الخارجية الأمريكية بواشنطن لاستعراض جهود الولايات المتحدة لإعادة الأمريكيين إلى وطنهم، ودعم القوات الأمريكية لعملية الإجلاء من أفغانستان.
"بلينكن" يؤكد إجلاء 4500 مواطن أمريكي وأسرهم من أفغانستان
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2021-08-26
أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أنه منذ 14 أغسطس، تم إجلاء 4500 مواطن أمريكي وأسرهم من أفغانستان؛ مبينًا أن أولوية بلاده هي إجلاء رعاياها من أفغانستان.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزير الخارجية الأمريكي بلينكن أمس في مقر الخارجية الأمريكية بواشنطن لاستعراض جهود الولايات المتحدة لإعادة الأمريكيين إلى وطنهم، ودعم القوات الأمريكية لعملية الإجلاء من أفغانستان.
26 أغسطس 2021 - 18 محرّم 1443
08:41 AM
"بلينكن" يؤكد إجلاء 4500 مواطن أمريكي وأسرهم من أفغانستان
أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أنه منذ 14 أغسطس، تم إجلاء 4500 مواطن أمريكي وأسرهم من أفغانستان؛ مبينًا أن أولوية بلاده هي إجلاء رعاياها من أفغانستان.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزير الخارجية الأمريكي بلينكن أمس في مقر الخارجية الأمريكية بواشنطن لاستعراض جهود الولايات المتحدة لإعادة الأمريكيين إلى وطنهم، ودعم القوات الأمريكية لعملية الإجلاء من أفغانستان.