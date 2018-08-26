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"بلينكن" يؤكد إجلاء 4500 مواطن أمريكي وأسرهم من أفغانستان

بيّن أن الأولوية هي إجلاء جميع رعاياها

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أنه منذ 14 أغسطس، تم إجلاء 4500 مواطن أمريكي ‏وأسرهم من أفغانستان؛ مبينًا أن أولوية بلاده هي إجلاء رعاياها من أفغانستان.‏

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزير الخارجية الأمريكي بلينكن أمس في مقر الخارجية الأمريكية ‏بواشنطن لاستعراض جهود الولايات المتحدة لإعادة الأمريكيين إلى وطنهم، ودعم القوات الأمريكية ‏لعملية الإجلاء من أفغانستان.‏

الرئيسية/ أخبار العالم

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"بلينكن" يؤكد إجلاء 4500 مواطن أمريكي وأسرهم من أفغانستان
سبق

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أنه منذ 14 أغسطس، تم إجلاء 4500 مواطن أمريكي ‏وأسرهم من أفغانستان؛ مبينًا أن أولوية بلاده هي إجلاء رعاياها من أفغانستان.‏

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزير الخارجية الأمريكي بلينكن أمس في مقر الخارجية الأمريكية ‏بواشنطن لاستعراض جهود الولايات المتحدة لإعادة الأمريكيين إلى وطنهم، ودعم القوات الأمريكية ‏لعملية الإجلاء من أفغانستان.‏

26 أغسطس 2021 - 18 محرّم 1443
08:41 AM

"بلينكن" يؤكد إجلاء 4500 مواطن أمريكي وأسرهم من أفغانستان

بيّن أن الأولوية هي إجلاء جميع رعاياها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أنه منذ 14 أغسطس، تم إجلاء 4500 مواطن أمريكي ‏وأسرهم من أفغانستان؛ مبينًا أن أولوية بلاده هي إجلاء رعاياها من أفغانستان.‏

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزير الخارجية الأمريكي بلينكن أمس في مقر الخارجية الأمريكية ‏بواشنطن لاستعراض جهود الولايات المتحدة لإعادة الأمريكيين إلى وطنهم، ودعم القوات الأمريكية ‏لعملية الإجلاء من أفغانستان.‏

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