النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مسرح "إثراء" يتستضيف عروضًا مسرحية بعنوان "أنت وأنا"

الفرقة السويسرية "مامنشانز" ستقدّم باقة من إبداعاتها

يستضيف مسرح مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" بالظهران، يوم غدٍ، الفرقة السويسرية "مامنشانز"؛ لتقديم باقة من العروض المسرحية الإبداعية بعنوان "أنت وأنا"، التي تستمر لمدة ثلاثة أيام بواقع 90 دقيقة لكل عرض.

ويهدف العرض المسرحي الذي يعد الأول من نوعه في المملكة إلى تعزيز الاطلاع على العديد من الثقافات والمعارف المختلفة، وتجربة جديدة تجمع في طياتها خليطًا متعددًا من المشاعر بطريقة صامتة تقتصر على الحركات والإضاءات وردود الفعل، إضافة إلى عنصر المفاجأة والخدع البصرية والدراما والإثارة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مسرح "إثراء" يتستضيف عروضًا مسرحية بعنوان "أنت وأنا"
سبق

يستضيف مسرح مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" بالظهران، يوم غدٍ، الفرقة السويسرية "مامنشانز"؛ لتقديم باقة من العروض المسرحية الإبداعية بعنوان "أنت وأنا"، التي تستمر لمدة ثلاثة أيام بواقع 90 دقيقة لكل عرض.

ويهدف العرض المسرحي الذي يعد الأول من نوعه في المملكة إلى تعزيز الاطلاع على العديد من الثقافات والمعارف المختلفة، وتجربة جديدة تجمع في طياتها خليطًا متعددًا من المشاعر بطريقة صامتة تقتصر على الحركات والإضاءات وردود الفعل، إضافة إلى عنصر المفاجأة والخدع البصرية والدراما والإثارة.

10 نوفمبر 2021 - 5 ربيع الآخر 1443
04:18 PM

مسرح "إثراء" يتستضيف عروضًا مسرحية بعنوان "أنت وأنا"

الفرقة السويسرية "مامنشانز" ستقدّم باقة من إبداعاتها

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الظهران
1
441

يستضيف مسرح مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" بالظهران، يوم غدٍ، الفرقة السويسرية "مامنشانز"؛ لتقديم باقة من العروض المسرحية الإبداعية بعنوان "أنت وأنا"، التي تستمر لمدة ثلاثة أيام بواقع 90 دقيقة لكل عرض.

ويهدف العرض المسرحي الذي يعد الأول من نوعه في المملكة إلى تعزيز الاطلاع على العديد من الثقافات والمعارف المختلفة، وتجربة جديدة تجمع في طياتها خليطًا متعددًا من المشاعر بطريقة صامتة تقتصر على الحركات والإضاءات وردود الفعل، إضافة إلى عنصر المفاجأة والخدع البصرية والدراما والإثارة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,311
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,076
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,130
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,190

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

إنجازات قائد استثنائي

إنجازات قائد استثنائي

ماجد البريكان
في معنى أن تكون حرًّا

في معنى أن تكون حرًّا

مها الجبر
العُهر السياسي والمدلل

العُهر السياسي والمدلل

عبدالرحمن القحطاني
7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء

7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء

علي آل شرمة
أما آن لإعلامنا أن يتسعود؟

أما آن لإعلامنا أن يتسعود؟

بندر مغرم الشهري
التحليل العقاري والتضليل..!

التحليل العقاري والتضليل..!

عبدالرحمن المرشد
قرداحي.. وقصة الذئب

قرداحي.. وقصة الذئب

ماجد البريكان
أحمق من.. "وزير"

أحمق من.. "وزير"

مها الجبر
"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

حسن آل عمير
الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

ماجد الحربي
"قرداحي" يستعين بصديق السوء

"قرداحي" يستعين بصديق السوء

علي آل شرمة
هل هناك خطر من المُفترسات؟

هل هناك خطر من المُفترسات؟

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة