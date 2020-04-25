الأردن تسجل 3 إصابات جديدة بكورونا والاجمالي 444 إصابة
وزير الصحة الأردني: بلغ عدد حالات الشفاء في البلاد 332 حالة
أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 444 إصابة.
وقال وزير الصحة الأردني سعد جابر، إن حالتين تعودان لأردنيين قدما من الخارج، والحالة الثالثة لشخص من جنسية عربية، مبينًا أنه تم شفاء 6 حالات ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 332 حالة.
فيروس كورونا الجديد
الأردن تسجل 3 إصابات جديدة بكورونا والاجمالي 444 إصابة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-04-25
أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 444 إصابة.
وقال وزير الصحة الأردني سعد جابر، إن حالتين تعودان لأردنيين قدما من الخارج، والحالة الثالثة لشخص من جنسية عربية، مبينًا أنه تم شفاء 6 حالات ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 332 حالة.
25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441
06:58 PM
الأردن تسجل 3 إصابات جديدة بكورونا والاجمالي 444 إصابة
وزير الصحة الأردني: بلغ عدد حالات الشفاء في البلاد 332 حالة
أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 444 إصابة.
وقال وزير الصحة الأردني سعد جابر، إن حالتين تعودان لأردنيين قدما من الخارج، والحالة الثالثة لشخص من جنسية عربية، مبينًا أنه تم شفاء 6 حالات ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 332 حالة.