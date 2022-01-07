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على ذمة "وليد الفراج": "كنو" سيشارك مع الهلال في بطولة كأس العالم للأندية

أكد الإعلامي وليد الفراج مقدم البرنامج الرياضي التلفزيوني "أكشن مع وليد"، أن لاعب الهلال "الدولي" محمد كنو، سيمثل الأزرق في بطولة كأس العالم للأندية، والتي تحتضنها الإمارات العربية المتحدة.

وقال "الفراج" من خلال حسابه في "تويتر": محمد كنو سيشارك مع الهلال في كأس العالم للأندية.. الليلة عندنا علوم دسمة ننتظركم".

وتقام البطولة المرتقبة في دولة الإمارات خلال الفترة بين 3 - 12 فبراير المقبل.

وكانت قضية اللاعب "كنو" قد اشتعلت بين قطبي العاصمة "الهلال" و"النصر"، مساء أمس الخميس، بعد إعلان الأول تجديد عقد اللاعب حتى 2025.


وأصدرت إدارة "النصر"، في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة؛ بياناً رسمياً، موضحةً خلاله التوقيع مع محمد كنو بعد دخوله فترة الستة أشهر الحرة من عقده الحالي مع ناديه "الهلال".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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على ذمة "وليد الفراج": "كنو" سيشارك مع الهلال في بطولة كأس العالم للأندية
سبق

أكد الإعلامي وليد الفراج مقدم البرنامج الرياضي التلفزيوني "أكشن مع وليد"، أن لاعب الهلال "الدولي" محمد كنو، سيمثل الأزرق في بطولة كأس العالم للأندية، والتي تحتضنها الإمارات العربية المتحدة.

وقال "الفراج" من خلال حسابه في "تويتر": محمد كنو سيشارك مع الهلال في كأس العالم للأندية.. الليلة عندنا علوم دسمة ننتظركم".

وتقام البطولة المرتقبة في دولة الإمارات خلال الفترة بين 3 - 12 فبراير المقبل.

وكانت قضية اللاعب "كنو" قد اشتعلت بين قطبي العاصمة "الهلال" و"النصر"، مساء أمس الخميس، بعد إعلان الأول تجديد عقد اللاعب حتى 2025.


وأصدرت إدارة "النصر"، في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة؛ بياناً رسمياً، موضحةً خلاله التوقيع مع محمد كنو بعد دخوله فترة الستة أشهر الحرة من عقده الحالي مع ناديه "الهلال".

07 يناير 2022 - 4 جمادى الآخر 1443
06:38 PM

على ذمة "وليد الفراج": "كنو" سيشارك مع الهلال في بطولة كأس العالم للأندية

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أحمد سرور - الرياض
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أكد الإعلامي وليد الفراج مقدم البرنامج الرياضي التلفزيوني "أكشن مع وليد"، أن لاعب الهلال "الدولي" محمد كنو، سيمثل الأزرق في بطولة كأس العالم للأندية، والتي تحتضنها الإمارات العربية المتحدة.

وقال "الفراج" من خلال حسابه في "تويتر": محمد كنو سيشارك مع الهلال في كأس العالم للأندية.. الليلة عندنا علوم دسمة ننتظركم".

وتقام البطولة المرتقبة في دولة الإمارات خلال الفترة بين 3 - 12 فبراير المقبل.

وكانت قضية اللاعب "كنو" قد اشتعلت بين قطبي العاصمة "الهلال" و"النصر"، مساء أمس الخميس، بعد إعلان الأول تجديد عقد اللاعب حتى 2025.


وأصدرت إدارة "النصر"، في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة؛ بياناً رسمياً، موضحةً خلاله التوقيع مع محمد كنو بعد دخوله فترة الستة أشهر الحرة من عقده الحالي مع ناديه "الهلال".

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