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بالصور.. ضبط موقع لذبح الدواجن "المريضة" بـ"رهجان مكة"

مصادرة أكثر من 400 دجاجة تظهر عليها علامات المرض

داهمت أمانة العاصمة المقدسة موقعًا لتربية وذبح الدواجن بمنطقة وادي رهجان بمكة المكرمة، وصادرت فيه أكثر من 400 دجاجة تظهر عليها علامات المرض.

جاء ذلك خلال الجولات الرقابية التي نفذتها ‫وكالة البلديات‬، ممثلة في بلدية العزيزية الفرعية‬ التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، وبالتعاون مع الجهات الأمنية.

وفي التفاصيل: تم ضبط موقع لتربية وذبح الدواجن ومصادرة أكثر من 400 دجاجة تظهر عليها علامات المرض بمنطقة وادي رهجان.

أمانة العاصمة المقدسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. ضبط موقع لذبح الدواجن "المريضة" بـ"رهجان مكة"
سبق

داهمت أمانة العاصمة المقدسة موقعًا لتربية وذبح الدواجن بمنطقة وادي رهجان بمكة المكرمة، وصادرت فيه أكثر من 400 دجاجة تظهر عليها علامات المرض.

جاء ذلك خلال الجولات الرقابية التي نفذتها ‫وكالة البلديات‬، ممثلة في بلدية العزيزية الفرعية‬ التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، وبالتعاون مع الجهات الأمنية.

وفي التفاصيل: تم ضبط موقع لتربية وذبح الدواجن ومصادرة أكثر من 400 دجاجة تظهر عليها علامات المرض بمنطقة وادي رهجان.

01 يوليو 2021 - 21 ذو القعدة 1442
09:58 PM

بالصور.. ضبط موقع لذبح الدواجن "المريضة" بـ"رهجان مكة"

مصادرة أكثر من 400 دجاجة تظهر عليها علامات المرض

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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داهمت أمانة العاصمة المقدسة موقعًا لتربية وذبح الدواجن بمنطقة وادي رهجان بمكة المكرمة، وصادرت فيه أكثر من 400 دجاجة تظهر عليها علامات المرض.

جاء ذلك خلال الجولات الرقابية التي نفذتها ‫وكالة البلديات‬، ممثلة في بلدية العزيزية الفرعية‬ التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، وبالتعاون مع الجهات الأمنية.

وفي التفاصيل: تم ضبط موقع لتربية وذبح الدواجن ومصادرة أكثر من 400 دجاجة تظهر عليها علامات المرض بمنطقة وادي رهجان.

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