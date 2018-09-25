40 مطوفًا يخدمون ضيوف الرحمن بالمسجد الحرام

لتلبية طلبات المعتمرين ومرافقتهم لأداء نسكهم

يقدم أكثر من 40 مطوفًا بالإدارة العامة لشؤون التطويف والمطوفين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، خدمات التطويف لعمار بيت الله الحرام.

ويشارك في تنفيذ خدمة التطويف، أكثر من 40 مطوفًا في المسجد الحرام؛ لتلبية طلبات المعتمرين ومرافقتهم لأداء نسكهم، وفق هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع ضرورة تقيد المطوف بالإجراءات الاحترازية أثناء تقديمه للخدمة من خلال التباعد بين المستفيدين ولبس الكمام.