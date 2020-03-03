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بعد انتشار قصيدته عن تيماء وآثارها .. الكلية الجامعية بتيماء تكرّم شاعرها

"العمودي": الكلية جزء من المجتمع كما هي منبر للعلم ومشجعة للإبداع

كرّم عميد الكلية الجامعية بمحافظة تيماء الدكتور عواد بايق العمودي؛ مقيماً سودانياً يعمل في أحد المحال بعد أن نظّم قصيدة بالفصحى انتشرت عبر مقطع فيديو قصير.

ونشرت "سبق" فيديو القصيدة تضمن لقاءً مع شاعرها بعنوان لقاء عفوي نال الإعجاب.. "سوداني يمدح تيماء وآثارها في قصيدة فصيحة"، وذلك بحضور وكلاء الكلية، كما تم تكريم "سبق" على دورها الإعلامي.

وأكّد "العمودي"؛ أن هذا التكريم يأتي في إطار إدراك جامعة تبوك، ممثلة بعمادة الكلية الجامعية بتيماء، بأهمية اللغة الفصحى ومتابعة أي حراك ثقافي في المحافظة ودعمهم وتشجيعهم، موضحاً أن الكلية الجامعية هي جزءٌ من مجتمع المحافظة، كما هي منبرٌ للعلم ومشجعة للإبداع.

وكان المقيم قد أثنى في القصيدة على جمال محافظة تيماء؛ إحدى محافظات منطقة تبوك، بما تحتويه من معالم سياحية وتاريخية وأثرية طاعنة في القدم، كما أثنى على نقاء أهل المحافظة، وذلك في مقطع فيديو قصير تمّ تداوله بشكل واسع بين سكان المحافظة.

وتطرّق الشاعر السوداني في قصيدته إلى المعالم السياحية الأثرية الغنية بها تيماء، ومنها قصر الأبلق المعروف "قصر السمؤال، وقصة الوفاء المشهورة"، وبئر هداج وجبل غنيم، وهو أحد معالم تيماء، ثم أثنى في قصيدته على نقاء نفس أهل تيماء؛ إذ لاقت القصيدة استحسان الناس؛ لما فيها من البساطة والوصف والإلقاء العفوي الجميل.

عميد الكلية الجامعية محافظة تيماء الدكتور عواد بايق العمودي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد انتشار قصيدته عن تيماء وآثارها .. الكلية الجامعية بتيماء تكرّم شاعرها
سبق

كرّم عميد الكلية الجامعية بمحافظة تيماء الدكتور عواد بايق العمودي؛ مقيماً سودانياً يعمل في أحد المحال بعد أن نظّم قصيدة بالفصحى انتشرت عبر مقطع فيديو قصير.

ونشرت "سبق" فيديو القصيدة تضمن لقاءً مع شاعرها بعنوان لقاء عفوي نال الإعجاب.. "سوداني يمدح تيماء وآثارها في قصيدة فصيحة"، وذلك بحضور وكلاء الكلية، كما تم تكريم "سبق" على دورها الإعلامي.

وأكّد "العمودي"؛ أن هذا التكريم يأتي في إطار إدراك جامعة تبوك، ممثلة بعمادة الكلية الجامعية بتيماء، بأهمية اللغة الفصحى ومتابعة أي حراك ثقافي في المحافظة ودعمهم وتشجيعهم، موضحاً أن الكلية الجامعية هي جزءٌ من مجتمع المحافظة، كما هي منبرٌ للعلم ومشجعة للإبداع.

وكان المقيم قد أثنى في القصيدة على جمال محافظة تيماء؛ إحدى محافظات منطقة تبوك، بما تحتويه من معالم سياحية وتاريخية وأثرية طاعنة في القدم، كما أثنى على نقاء أهل المحافظة، وذلك في مقطع فيديو قصير تمّ تداوله بشكل واسع بين سكان المحافظة.

وتطرّق الشاعر السوداني في قصيدته إلى المعالم السياحية الأثرية الغنية بها تيماء، ومنها قصر الأبلق المعروف "قصر السمؤال، وقصة الوفاء المشهورة"، وبئر هداج وجبل غنيم، وهو أحد معالم تيماء، ثم أثنى في قصيدته على نقاء نفس أهل تيماء؛ إذ لاقت القصيدة استحسان الناس؛ لما فيها من البساطة والوصف والإلقاء العفوي الجميل.

03 مارس 2020 - 8 رجب 1441
01:08 PM

بعد انتشار قصيدته عن تيماء وآثارها .. الكلية الجامعية بتيماء تكرّم شاعرها

"العمودي": الكلية جزء من المجتمع كما هي منبر للعلم ومشجعة للإبداع

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بدر الجبل - تيماء
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3,655

كرّم عميد الكلية الجامعية بمحافظة تيماء الدكتور عواد بايق العمودي؛ مقيماً سودانياً يعمل في أحد المحال بعد أن نظّم قصيدة بالفصحى انتشرت عبر مقطع فيديو قصير.

ونشرت "سبق" فيديو القصيدة تضمن لقاءً مع شاعرها بعنوان لقاء عفوي نال الإعجاب.. "سوداني يمدح تيماء وآثارها في قصيدة فصيحة"، وذلك بحضور وكلاء الكلية، كما تم تكريم "سبق" على دورها الإعلامي.

وأكّد "العمودي"؛ أن هذا التكريم يأتي في إطار إدراك جامعة تبوك، ممثلة بعمادة الكلية الجامعية بتيماء، بأهمية اللغة الفصحى ومتابعة أي حراك ثقافي في المحافظة ودعمهم وتشجيعهم، موضحاً أن الكلية الجامعية هي جزءٌ من مجتمع المحافظة، كما هي منبرٌ للعلم ومشجعة للإبداع.

وكان المقيم قد أثنى في القصيدة على جمال محافظة تيماء؛ إحدى محافظات منطقة تبوك، بما تحتويه من معالم سياحية وتاريخية وأثرية طاعنة في القدم، كما أثنى على نقاء أهل المحافظة، وذلك في مقطع فيديو قصير تمّ تداوله بشكل واسع بين سكان المحافظة.

وتطرّق الشاعر السوداني في قصيدته إلى المعالم السياحية الأثرية الغنية بها تيماء، ومنها قصر الأبلق المعروف "قصر السمؤال، وقصة الوفاء المشهورة"، وبئر هداج وجبل غنيم، وهو أحد معالم تيماء، ثم أثنى في قصيدته على نقاء نفس أهل تيماء؛ إذ لاقت القصيدة استحسان الناس؛ لما فيها من البساطة والوصف والإلقاء العفوي الجميل.

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