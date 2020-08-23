ليبيا: 316 إصابة جديدة و8 حالات وفاة بفيروس كورونا

بينها 187 حالة جديدة و129 لمخالطين وتماثُل 32 للشفاء

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم الأحد، تسجيل 8 حالات وفاة، و316 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا.

وأوضح المركز أن نتائج العينات جاءت بـ2024 عينة سالبة، و316 عينة موجبة بينها 187 حالة جديدة، و129 حالة لمخالطين؛ مشيرًا إلى تماثل 32 حالة للشفاء.

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الأحد، ارتفاع إصابات فيروس كورونا في ليبيا إلى 10437 حالة، وارتفاع الوفيات إلى 188 حالة.