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حيلة بسيطة باستخدام الأذن تخفض حرارة جسمك.. كيف تفعل ذلك؟

عندما يشتدّ الصيف وترتفع حرارة أجسامنا

عندما يشتدّ الحرّ في فصل الصيف ترتفع درجة حرارة أجسامنا؛ مما يجعلنا لا نتوقف عن التعرُّق. لكن هناك حيلة بسيطة باستخدام شحمة الأذن تجعل حرارة جسمك تنخفض. فكيف ذلك؟

الارتفاع الحادّ في درجات الحرارة في بعض أيام فصل الصيف قد يترتّب عنه آثار جانبية غير مرغوب فيها؛ مثل التعرق الدائم أو ضعف الدورة الدموية أو التعب وانخفاض الأداء.

وتنقل إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله" عن موقع "فرويندين" الإخباري، أنه للتجنب أو التخفيف منذ ذلك ينصح خبراء باللجوء إلى حيلة شحمة الأذن.

وينصح بفرك شحمة الأذن بالماء البارد لفترة وجيزة وتدليكها بلطف بين الإبهام والسبابة لبضع دقائق، مما يجعل درجة حرارة الجسم تنخفض.

ويعود سبب هذا الانخفاض في درجة حرارة الجسم إلى أن شحمة الأذن قريبة من منطقة تحت المهاد، وهي جزء صغير من الدماغ يعمل كمركز قيادة لوظائف الجسم المختلفة مثل تنظيم درجة حرارة الجسم.

ومن خلاله يتم إدراك المحفزات الداخلية والخارجية؛ مما يدفع بالجسم للقيام بإجراء التعديلات اللازمة. وهو ما يحصل عند تدليك شحمة الأذن بالماء البارد؛ مما يجعل درجة حرارة الجسم تنخفض بعض الشيء.

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حيلة بسيطة باستخدام الأذن تخفض حرارة جسمك.. كيف تفعل ذلك؟
سبق

عندما يشتدّ الحرّ في فصل الصيف ترتفع درجة حرارة أجسامنا؛ مما يجعلنا لا نتوقف عن التعرُّق. لكن هناك حيلة بسيطة باستخدام شحمة الأذن تجعل حرارة جسمك تنخفض. فكيف ذلك؟

الارتفاع الحادّ في درجات الحرارة في بعض أيام فصل الصيف قد يترتّب عنه آثار جانبية غير مرغوب فيها؛ مثل التعرق الدائم أو ضعف الدورة الدموية أو التعب وانخفاض الأداء.

وتنقل إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله" عن موقع "فرويندين" الإخباري، أنه للتجنب أو التخفيف منذ ذلك ينصح خبراء باللجوء إلى حيلة شحمة الأذن.

وينصح بفرك شحمة الأذن بالماء البارد لفترة وجيزة وتدليكها بلطف بين الإبهام والسبابة لبضع دقائق، مما يجعل درجة حرارة الجسم تنخفض.

ويعود سبب هذا الانخفاض في درجة حرارة الجسم إلى أن شحمة الأذن قريبة من منطقة تحت المهاد، وهي جزء صغير من الدماغ يعمل كمركز قيادة لوظائف الجسم المختلفة مثل تنظيم درجة حرارة الجسم.

ومن خلاله يتم إدراك المحفزات الداخلية والخارجية؛ مما يدفع بالجسم للقيام بإجراء التعديلات اللازمة. وهو ما يحصل عند تدليك شحمة الأذن بالماء البارد؛ مما يجعل درجة حرارة الجسم تنخفض بعض الشيء.

26 يونيو 2021 - 16 ذو القعدة 1442
12:03 PM

حيلة بسيطة باستخدام الأذن تخفض حرارة جسمك.. كيف تفعل ذلك؟

عندما يشتدّ الصيف وترتفع حرارة أجسامنا

A A A
أيمن حسن - الرياض
4
10,392

عندما يشتدّ الحرّ في فصل الصيف ترتفع درجة حرارة أجسامنا؛ مما يجعلنا لا نتوقف عن التعرُّق. لكن هناك حيلة بسيطة باستخدام شحمة الأذن تجعل حرارة جسمك تنخفض. فكيف ذلك؟

الارتفاع الحادّ في درجات الحرارة في بعض أيام فصل الصيف قد يترتّب عنه آثار جانبية غير مرغوب فيها؛ مثل التعرق الدائم أو ضعف الدورة الدموية أو التعب وانخفاض الأداء.

وتنقل إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله" عن موقع "فرويندين" الإخباري، أنه للتجنب أو التخفيف منذ ذلك ينصح خبراء باللجوء إلى حيلة شحمة الأذن.

وينصح بفرك شحمة الأذن بالماء البارد لفترة وجيزة وتدليكها بلطف بين الإبهام والسبابة لبضع دقائق، مما يجعل درجة حرارة الجسم تنخفض.

ويعود سبب هذا الانخفاض في درجة حرارة الجسم إلى أن شحمة الأذن قريبة من منطقة تحت المهاد، وهي جزء صغير من الدماغ يعمل كمركز قيادة لوظائف الجسم المختلفة مثل تنظيم درجة حرارة الجسم.

ومن خلاله يتم إدراك المحفزات الداخلية والخارجية؛ مما يدفع بالجسم للقيام بإجراء التعديلات اللازمة. وهو ما يحصل عند تدليك شحمة الأذن بالماء البارد؛ مما يجعل درجة حرارة الجسم تنخفض بعض الشيء.

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