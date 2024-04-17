وزير الصحة: المسوحات النشطة انعكست على زيادة عدد حالات كورونا.. ستمكننا من الاحتواء المبكر

أكد وزير الصحة توفيق الربيعة، أن الوزارة بدأت في المسوحات النشطة داخل الأحياء بشكل مكثف للوصول للأشخاص في منازلهم في وقت مبكر، حتى لو لم تظهر عليهم أعراض.

وأوضح أن الوزارة ‏توسعت كذلك في الكشف "من السيارة" لتسريع عملية الكشف.

وقال: ‏"انعكس ذلك على زيادة عدد حالات الإصابات التي لا تستدعي المكوث في المستشفى وتمكننا من الاحتواء المبكر".