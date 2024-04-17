النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"النيابة العامة" تفك غموض قضية خاطفة الدمام .. وتطالب بحد الحرابة بحق 3 متهمين وعقوبات مغلظة بحق البقية

وزير الصحة: المسوحات النشطة انعكست على زيادة عدد حالات كورونا.. ستمكننا من الاحتواء المبكر

أكد وزير الصحة توفيق الربيعة، أن الوزارة بدأت في المسوحات النشطة داخل الأحياء بشكل مكثف للوصول للأشخاص في منازلهم في وقت مبكر، حتى لو لم تظهر عليهم أعراض.

وأوضح أن الوزارة ‏توسعت كذلك في الكشف "من السيارة" لتسريع عملية الكشف.

وقال: ‏"انعكس ذلك على زيادة عدد حالات الإصابات التي لا تستدعي المكوث في المستشفى وتمكننا من الاحتواء المبكر".

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزير الصحة: المسوحات النشطة انعكست على زيادة عدد حالات كورونا.. ستمكننا من الاحتواء المبكر
سبق

أكد وزير الصحة توفيق الربيعة، أن الوزارة بدأت في المسوحات النشطة داخل الأحياء بشكل مكثف للوصول للأشخاص في منازلهم في وقت مبكر، حتى لو لم تظهر عليهم أعراض.

وأوضح أن الوزارة ‏توسعت كذلك في الكشف "من السيارة" لتسريع عملية الكشف.

وقال: ‏"انعكس ذلك على زيادة عدد حالات الإصابات التي لا تستدعي المكوث في المستشفى وتمكننا من الاحتواء المبكر".

17 إبريل 2020 - 24 شعبان 1441
05:27 PM
اخر تعديل
17 إبريل 2020 - 24 شعبان 1441
07:33 PM

وزير الصحة: المسوحات النشطة انعكست على زيادة عدد حالات كورونا.. ستمكننا من الاحتواء المبكر

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
13
28,582

أكد وزير الصحة توفيق الربيعة، أن الوزارة بدأت في المسوحات النشطة داخل الأحياء بشكل مكثف للوصول للأشخاص في منازلهم في وقت مبكر، حتى لو لم تظهر عليهم أعراض.

وأوضح أن الوزارة ‏توسعت كذلك في الكشف "من السيارة" لتسريع عملية الكشف.

وقال: ‏"انعكس ذلك على زيادة عدد حالات الإصابات التي لا تستدعي المكوث في المستشفى وتمكننا من الاحتواء المبكر".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,299
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,665
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,203
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,344

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

العالقون بالمدارس الأهلية

العالقون بالمدارس الأهلية

أحمد عجب
فطنة التحالف ووقف الحرب

فطنة التحالف ووقف الحرب

ماجد البريكان
ذات الرداء الأبيض

ذات الرداء الأبيض

علاء الدين براده
سقط مَنْ يسيء للسعودية

سقط مَنْ يسيء للسعودية

جمعان الكرت
رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

حسن آل عمير
وصية "كورونا" الأخيرة

وصية "كورونا" الأخيرة

أحمد عجب
الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

علي آل شرمة
90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

عبدالرحمن المرشد
الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

عبدالرحمن القحطاني
أبطال الأزمة

أبطال الأزمة

عايد الهرفي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة