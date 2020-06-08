لبنان يسجّل 19 إصابة جديدة بكورونا

ارتفاع العدد الإجمالي إلى 1350 حالة

أعلن لبنان اليوم تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد - 19"، 14 منهم من المقيمين الذين خالطوا وافدين مصابين، وخمسة من اللبنانيين القادمين من الخارج، مما رفع عدد الإصابات إلى 1350 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان بأنّ الساعات الـ 24 الماضية شهدت إجراء 1027 فحصًا خاصًا بالفيروس، فيما استقر عدد الوفيات بالفيروس على 30 وفاة، وارتفع عدد حالات الشفاء إلى 779 حالة.