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طلب مهم من وزير الصحة: ساهموا في أمن بلدنا الصحي بالجلوس في البيوت

دعا وزير الصحة توفيق الربيعة المواطنين والمقيمين للجلوس في المنازل للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وقال في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "هام.. ‏ساهم في أمن بلدنا الصحي بالجلوس في بيتك".

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة وزير الصحة توفيق الربيعة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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طلب مهم من وزير الصحة: ساهموا في أمن بلدنا الصحي بالجلوس في البيوت
سبق

دعا وزير الصحة توفيق الربيعة المواطنين والمقيمين للجلوس في المنازل للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وقال في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "هام.. ‏ساهم في أمن بلدنا الصحي بالجلوس في بيتك".

20 مارس 2020 - 25 رجب 1441
11:25 PM

طلب مهم من وزير الصحة: ساهموا في أمن بلدنا الصحي بالجلوس في البيوت

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
24
11,239

دعا وزير الصحة توفيق الربيعة المواطنين والمقيمين للجلوس في المنازل للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وقال في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "هام.. ‏ساهم في أمن بلدنا الصحي بالجلوس في بيتك".

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