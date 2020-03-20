طلب مهم من وزير الصحة: ساهموا في أمن بلدنا الصحي بالجلوس في البيوت

دعا وزير الصحة توفيق الربيعة المواطنين والمقيمين للجلوس في المنازل للوقاية من انتشار فيروس كورونا.
وقال في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "هام.. ساهم في أمن بلدنا الصحي بالجلوس في بيتك".
دعا وزير الصحة توفيق الربيعة المواطنين والمقيمين للجلوس في المنازل للوقاية من انتشار فيروس كورونا.
وقال في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "هام.. ساهم في أمن بلدنا الصحي بالجلوس في بيتك".فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة وزير الصحة توفيق الربيعة
دعا وزير الصحة توفيق الربيعة المواطنين والمقيمين للجلوس في المنازل للوقاية من انتشار فيروس كورونا.
وقال في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "هام.. ساهم في أمن بلدنا الصحي بالجلوس في بيتك".
دعا وزير الصحة توفيق الربيعة المواطنين والمقيمين للجلوس في المنازل للوقاية من انتشار فيروس كورونا.
وقال في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "هام.. ساهم في أمن بلدنا الصحي بالجلوس في بيتك".