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"طالبان" تتراجع عن انتصاراتها في بنجشير وتعترف بتباطؤ تقدمها

"فهيم" أشار إلى قتل المقاومة الأفغانية لـ600 مسلح من الحركة

اعترفت حركة طالبان بتباطؤ تقدم قواتها في إقليم بنجشير، الذي لا يزال تحت سيطرة المقاومة الأفغانية.

ونقلت "رويترز" عن مصدر في "طالبان"، أن القتال في بنجشير لا يزال مستمراً، رغم إعلان الحركة عن السيطرة على 4 مناطق مهمة في الإقليم أمس واليوم.

وأرجع المصدر سبب تباطؤ تقدم الحركة في الإقليم إلى الألغام الأرضية المزروعة على الطريق المؤدية إلى مركز الإقليم مدينة بازارك ومقر حاكمها.

وأشار إلى أن عمليات إزالة الألغام والهجمات تجري في وقت متزامن.

من ناحيته، ذكر المتحدث باسم المقاومة الأفغانية فهيم دشتي، عبر حسابه في "تويتر" أن المقاومة قتلت اليوم نحو 600 من مسلحي "طالبان" وأسرت أكثر من ألف آخرين واستولت على أسلحتهم ومعداتهم.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"طالبان" تتراجع عن انتصاراتها في بنجشير وتعترف بتباطؤ تقدمها
سبق

اعترفت حركة طالبان بتباطؤ تقدم قواتها في إقليم بنجشير، الذي لا يزال تحت سيطرة المقاومة الأفغانية.

ونقلت "رويترز" عن مصدر في "طالبان"، أن القتال في بنجشير لا يزال مستمراً، رغم إعلان الحركة عن السيطرة على 4 مناطق مهمة في الإقليم أمس واليوم.

وأرجع المصدر سبب تباطؤ تقدم الحركة في الإقليم إلى الألغام الأرضية المزروعة على الطريق المؤدية إلى مركز الإقليم مدينة بازارك ومقر حاكمها.

وأشار إلى أن عمليات إزالة الألغام والهجمات تجري في وقت متزامن.

من ناحيته، ذكر المتحدث باسم المقاومة الأفغانية فهيم دشتي، عبر حسابه في "تويتر" أن المقاومة قتلت اليوم نحو 600 من مسلحي "طالبان" وأسرت أكثر من ألف آخرين واستولت على أسلحتهم ومعداتهم.

04 سبتمبر 2021 - 27 محرّم 1443
08:00 PM

"طالبان" تتراجع عن انتصاراتها في بنجشير وتعترف بتباطؤ تقدمها

"فهيم" أشار إلى قتل المقاومة الأفغانية لـ600 مسلح من الحركة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اعترفت حركة طالبان بتباطؤ تقدم قواتها في إقليم بنجشير، الذي لا يزال تحت سيطرة المقاومة الأفغانية.

ونقلت "رويترز" عن مصدر في "طالبان"، أن القتال في بنجشير لا يزال مستمراً، رغم إعلان الحركة عن السيطرة على 4 مناطق مهمة في الإقليم أمس واليوم.

وأرجع المصدر سبب تباطؤ تقدم الحركة في الإقليم إلى الألغام الأرضية المزروعة على الطريق المؤدية إلى مركز الإقليم مدينة بازارك ومقر حاكمها.

وأشار إلى أن عمليات إزالة الألغام والهجمات تجري في وقت متزامن.

من ناحيته، ذكر المتحدث باسم المقاومة الأفغانية فهيم دشتي، عبر حسابه في "تويتر" أن المقاومة قتلت اليوم نحو 600 من مسلحي "طالبان" وأسرت أكثر من ألف آخرين واستولت على أسلحتهم ومعداتهم.

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