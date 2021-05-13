النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"بوتين" يهنئ المسلمين بعيد الفطر المبارك

أشاد بدور المنظمات الإسلامية في بلاده

هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، المسلمين بحلول عيد الفطر المبارك.

وذكر الكرملين، في بيان صحفي، أن الرئيس بوتين وجه تهنئة جاء فيها: "انتهى شهر رمضان المبارك، ويستقبل المسلمون الروس بسعادة العيد المشرق والمنتظر. منذ الأزل يتم الاحتفال بعيد الفطر بالأعمال الصالحة ورعاية المحتاجين، وهو ما يجسد رغبة الناس في تحسين الذات".

وأضاف بيان الكرملين: "أتباع الإسلام في روسيا الاتحادية يحترمون التقاليد التاريخية والدينية والثقافية لأسلافهم، وينقلونها من جيل إلى جيل".

وتابع: "تشارك المنظمات الإسلامية بنشاط في حياة البلد، وتعزز التفاعل مع الهياكل الحكومية والعامة، وتولي اهتماماً لا يكل للمبادرات الخيرية والتعليمية. وبالطبع، أشير بشكل خاص لأنشطتها التي تتطلب إيثار الذات، والتي تساعد الناس، في هذه الأوقات العصيبة، على البقاء والتغلب على الصعوبات".

وكانت الإدارة الروحية لمسلمي روسيا، قد أعلنت يوم الثلاثاء، عن إقامة صلاة عيد الفطر في المساجد دون مصلين، مراعاة لإجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا وفقاً لـ"روسيا اليوم".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

الرئيسية/ محطات

اعلان
"بوتين" يهنئ المسلمين بعيد الفطر المبارك
سبق

هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، المسلمين بحلول عيد الفطر المبارك.

وذكر الكرملين، في بيان صحفي، أن الرئيس بوتين وجه تهنئة جاء فيها: "انتهى شهر رمضان المبارك، ويستقبل المسلمون الروس بسعادة العيد المشرق والمنتظر. منذ الأزل يتم الاحتفال بعيد الفطر بالأعمال الصالحة ورعاية المحتاجين، وهو ما يجسد رغبة الناس في تحسين الذات".

وأضاف بيان الكرملين: "أتباع الإسلام في روسيا الاتحادية يحترمون التقاليد التاريخية والدينية والثقافية لأسلافهم، وينقلونها من جيل إلى جيل".

وتابع: "تشارك المنظمات الإسلامية بنشاط في حياة البلد، وتعزز التفاعل مع الهياكل الحكومية والعامة، وتولي اهتماماً لا يكل للمبادرات الخيرية والتعليمية. وبالطبع، أشير بشكل خاص لأنشطتها التي تتطلب إيثار الذات، والتي تساعد الناس، في هذه الأوقات العصيبة، على البقاء والتغلب على الصعوبات".

وكانت الإدارة الروحية لمسلمي روسيا، قد أعلنت يوم الثلاثاء، عن إقامة صلاة عيد الفطر في المساجد دون مصلين، مراعاة لإجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا وفقاً لـ"روسيا اليوم".

13 مايو 2021 - 1 شوّال 1442
12:01 PM

"بوتين" يهنئ المسلمين بعيد الفطر المبارك

أشاد بدور المنظمات الإسلامية في بلاده

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
2,078

هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، المسلمين بحلول عيد الفطر المبارك.

وذكر الكرملين، في بيان صحفي، أن الرئيس بوتين وجه تهنئة جاء فيها: "انتهى شهر رمضان المبارك، ويستقبل المسلمون الروس بسعادة العيد المشرق والمنتظر. منذ الأزل يتم الاحتفال بعيد الفطر بالأعمال الصالحة ورعاية المحتاجين، وهو ما يجسد رغبة الناس في تحسين الذات".

وأضاف بيان الكرملين: "أتباع الإسلام في روسيا الاتحادية يحترمون التقاليد التاريخية والدينية والثقافية لأسلافهم، وينقلونها من جيل إلى جيل".

وتابع: "تشارك المنظمات الإسلامية بنشاط في حياة البلد، وتعزز التفاعل مع الهياكل الحكومية والعامة، وتولي اهتماماً لا يكل للمبادرات الخيرية والتعليمية. وبالطبع، أشير بشكل خاص لأنشطتها التي تتطلب إيثار الذات، والتي تساعد الناس، في هذه الأوقات العصيبة، على البقاء والتغلب على الصعوبات".

وكانت الإدارة الروحية لمسلمي روسيا، قد أعلنت يوم الثلاثاء، عن إقامة صلاة عيد الفطر في المساجد دون مصلين، مراعاة لإجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا وفقاً لـ"روسيا اليوم".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,775
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,528
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,199
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,041

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة