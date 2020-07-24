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حركة تكليفات جديدة لرؤساء ورئيسات الأقسام بـ"تعليم القريات"

فيما أكد "الثبيتي" أهمية العمل بروح الفريق للتطوير الفني والمهني

أصدر مدير تعليم "القريات" الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي، قراراً بالتجديد والتكليف لرؤساء ورئيسات الأقسام التربوية بتعليم القريات؛ حيث شملت التكليفات الجديدة: تكليف الدكتور صالح بن عطية الجهني رئيساً لقسم الموهوبين (بنين)، ومشعل بن أحمد الحواس رئيساً لقسم الصحة المدرسية، والدكتور عايد بن محمد الشراري رئيساً لتعليم الكبار، وهنود بنت محمد العباس رئيسة للإشراف التربوي (بنات).

وأكد "الثبيتي" على أهمية العمل بروح الفريق الواحد تحقيقاً للتطوير الفني والمهني للعملية التعليمية، مشيراً إلى ما يبذله الزملاء والزميلات المكلفون من جهود كبيرة، متمنيًا لجميع المكلفين والمجدد لهم التوفيق والسداد.

مدير تعليم القريات الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حركة تكليفات جديدة لرؤساء ورئيسات الأقسام بـ"تعليم القريات"
سبق

أصدر مدير تعليم "القريات" الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي، قراراً بالتجديد والتكليف لرؤساء ورئيسات الأقسام التربوية بتعليم القريات؛ حيث شملت التكليفات الجديدة: تكليف الدكتور صالح بن عطية الجهني رئيساً لقسم الموهوبين (بنين)، ومشعل بن أحمد الحواس رئيساً لقسم الصحة المدرسية، والدكتور عايد بن محمد الشراري رئيساً لتعليم الكبار، وهنود بنت محمد العباس رئيسة للإشراف التربوي (بنات).

وأكد "الثبيتي" على أهمية العمل بروح الفريق الواحد تحقيقاً للتطوير الفني والمهني للعملية التعليمية، مشيراً إلى ما يبذله الزملاء والزميلات المكلفون من جهود كبيرة، متمنيًا لجميع المكلفين والمجدد لهم التوفيق والسداد.

24 يوليو 2020 - 3 ذو الحجة 1441
05:11 PM

حركة تكليفات جديدة لرؤساء ورئيسات الأقسام بـ"تعليم القريات"

فيما أكد "الثبيتي" أهمية العمل بروح الفريق للتطوير الفني والمهني

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عبدالرحمن العازمي - القريات
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أصدر مدير تعليم "القريات" الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي، قراراً بالتجديد والتكليف لرؤساء ورئيسات الأقسام التربوية بتعليم القريات؛ حيث شملت التكليفات الجديدة: تكليف الدكتور صالح بن عطية الجهني رئيساً لقسم الموهوبين (بنين)، ومشعل بن أحمد الحواس رئيساً لقسم الصحة المدرسية، والدكتور عايد بن محمد الشراري رئيساً لتعليم الكبار، وهنود بنت محمد العباس رئيسة للإشراف التربوي (بنات).

وأكد "الثبيتي" على أهمية العمل بروح الفريق الواحد تحقيقاً للتطوير الفني والمهني للعملية التعليمية، مشيراً إلى ما يبذله الزملاء والزميلات المكلفون من جهود كبيرة، متمنيًا لجميع المكلفين والمجدد لهم التوفيق والسداد.

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