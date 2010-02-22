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مجلس وزراء جيبوتي يعتمد شهادات المركز الجامعي للعلوم والتكنولوجيا

افتتحته الندوة العالمية عام 2018

صادق مجلس الوزراء في جمهورية جيبوتي على مشروع قرار اعتماد الخطط والمناهج والبرامج الدراسية وشهادات الليسانس الصادرة من المركز الجامعي للعلوم والتكنولوجيا الصناعية، التابع للندوة العالمية للشباب الإسلامي في جيبوتي.

وافتتحت الندوة العالمية هذا المركز ليكون محفزاً للشباب في الجنسين على إتقان وتعلم الميادين العلمية والتقنية التي تؤهلهم للانخراط في سوق العمل، والاكتفاء الذاتي حيث يضم تخصصات، أهمها: الحاسوب وتقنية المعلومات - الإلكترونيات الصناعية والتحكم - القوى الكهربائية) كما يضم مركزاً للتدريب في المجالات المهنية كالتكييف والتبريد والخياطة والتطريز والإدارة المكتبية واللحام وتشكيل المعادن، ومنح الرخصة الدولية في الحاسب الآلي.

وأثنى مدير مكتب الندوة العالمية في جيبوتي، على جهود المملكة حكومة وشعباً في الاهتمام بالتعليم ودعم وسائله والاهتمام بمؤسساته التي تصنع مستقبلا مشرقاً للأجيال وتُخرج كوادر قادرة على خدمة الأوطان والمجتمعات.

وأكد أن الندوة تعنى بدعم التعليم؛ حيث أقامت العديد من المؤسسات التعليمية من المدارس والمعاهد المهنية والتقنية المتخصصة ومراكز التنمية البشرية والكليات الجامعية في كثير من البلدان الإفريقية.

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مجلس وزراء جيبوتي يعتمد شهادات المركز الجامعي للعلوم والتكنولوجيا
سبق

صادق مجلس الوزراء في جمهورية جيبوتي على مشروع قرار اعتماد الخطط والمناهج والبرامج الدراسية وشهادات الليسانس الصادرة من المركز الجامعي للعلوم والتكنولوجيا الصناعية، التابع للندوة العالمية للشباب الإسلامي في جيبوتي.

وافتتحت الندوة العالمية هذا المركز ليكون محفزاً للشباب في الجنسين على إتقان وتعلم الميادين العلمية والتقنية التي تؤهلهم للانخراط في سوق العمل، والاكتفاء الذاتي حيث يضم تخصصات، أهمها: الحاسوب وتقنية المعلومات - الإلكترونيات الصناعية والتحكم - القوى الكهربائية) كما يضم مركزاً للتدريب في المجالات المهنية كالتكييف والتبريد والخياطة والتطريز والإدارة المكتبية واللحام وتشكيل المعادن، ومنح الرخصة الدولية في الحاسب الآلي.

وأثنى مدير مكتب الندوة العالمية في جيبوتي، على جهود المملكة حكومة وشعباً في الاهتمام بالتعليم ودعم وسائله والاهتمام بمؤسساته التي تصنع مستقبلا مشرقاً للأجيال وتُخرج كوادر قادرة على خدمة الأوطان والمجتمعات.

وأكد أن الندوة تعنى بدعم التعليم؛ حيث أقامت العديد من المؤسسات التعليمية من المدارس والمعاهد المهنية والتقنية المتخصصة ومراكز التنمية البشرية والكليات الجامعية في كثير من البلدان الإفريقية.

22 فبراير 2021 - 10 رجب 1442
05:38 PM

مجلس وزراء جيبوتي يعتمد شهادات المركز الجامعي للعلوم والتكنولوجيا

افتتحته الندوة العالمية عام 2018

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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صادق مجلس الوزراء في جمهورية جيبوتي على مشروع قرار اعتماد الخطط والمناهج والبرامج الدراسية وشهادات الليسانس الصادرة من المركز الجامعي للعلوم والتكنولوجيا الصناعية، التابع للندوة العالمية للشباب الإسلامي في جيبوتي.

وافتتحت الندوة العالمية هذا المركز ليكون محفزاً للشباب في الجنسين على إتقان وتعلم الميادين العلمية والتقنية التي تؤهلهم للانخراط في سوق العمل، والاكتفاء الذاتي حيث يضم تخصصات، أهمها: الحاسوب وتقنية المعلومات - الإلكترونيات الصناعية والتحكم - القوى الكهربائية) كما يضم مركزاً للتدريب في المجالات المهنية كالتكييف والتبريد والخياطة والتطريز والإدارة المكتبية واللحام وتشكيل المعادن، ومنح الرخصة الدولية في الحاسب الآلي.

وأثنى مدير مكتب الندوة العالمية في جيبوتي، على جهود المملكة حكومة وشعباً في الاهتمام بالتعليم ودعم وسائله والاهتمام بمؤسساته التي تصنع مستقبلا مشرقاً للأجيال وتُخرج كوادر قادرة على خدمة الأوطان والمجتمعات.

وأكد أن الندوة تعنى بدعم التعليم؛ حيث أقامت العديد من المؤسسات التعليمية من المدارس والمعاهد المهنية والتقنية المتخصصة ومراكز التنمية البشرية والكليات الجامعية في كثير من البلدان الإفريقية.

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