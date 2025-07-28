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8 مناطق على خريطة تنبيهات "الإنذار المبكر" .. أتربة وأمطار وضباب

إضافة إلى سحب رعدية وتدنٍّ في الرؤية بمحافظات عدة .. جميعها تستمر للمساء

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، مناطق: مكة المكرّمة والرياض والمدينة المنوّرة وجازان وعسير والباحة ونجران والشرقية، من حالات مناخية متفاوتة.

ولفتت الهيئة العامة للأرصاد، عبر النظام الآلي لـ#الإنذار_المبكر، إلى أن عسير وجازان والباحة ومكة المكرّمة تشهد حالة من الأمطار المتوسطة إلى غزيرة، مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية والبرد والسيول.

وتشهد الحالة في مكة المكرّمة، محافظات: أضم والعرضيات وميسان من التاسعة صباحاً للتاسعة مساءً.

وأفادت الهيئة بتكوُّن سحب رعدية ورياح نشطة على الطائف بمنطقة مكة المكرّمة مع نشاط للرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية من السابعة صباحاً للتاسعة مساءً، فيما تشهد الحالة نفسها منطقة نجران أيضاً.

وفي تنبيهٍ متقدمٍ، أكّدت "الأرصاد" تعرُّض جازان لأمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة مع رياح نشطة وشبه انعدامٍ في الرؤية؛ تبدأ في التاسعة صباحاً وتستمر 12 ساعة.

وفي تنبيهٍ آخر، أفادت الهيئة بتعرُّض مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والمنطقة الشرقية والرياض وعسير لرياحٍ نشطة وأتربة مثارة، مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.

وتشمل الحالة في الرياض: الأفلاج والخرج والدوادمي والسليل والعاصمة الرياض وحوطة بني تميم وعفيف ووادي الدواسر، وتبدأ من العاشرة صباحاً للتاسعة مساءً.

فيما تشهد محافظات: الحناكية وبدر وينبع بالمدينة المنوّرة الحالة من التاسعة صباحاً للتاسعة مساءً، بينما تغطي الحالة في مكة المكرّمة كلاً من: الجموم والعاصمة المقدّسة والقنفذة والليث وبحرة وجدة وخليص ورابغ من التاسعة صباحاً للتاسعة مساءً.

واختصّت الهيئة، المنطقة الشرقية وجازان، بالتنبيه من حالة ضباب وتدنٍّ في مدى الرؤية تغطي في الشرقية: الجبيل والخُبر والدمام ورأس تنورة، وفي جازان: "جازان وفرسان" تنتهي مع التاسعة صباحاً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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8 مناطق على خريطة تنبيهات "الإنذار المبكر" .. أتربة وأمطار وضباب
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، مناطق: مكة المكرّمة والرياض والمدينة المنوّرة وجازان وعسير والباحة ونجران والشرقية، من حالات مناخية متفاوتة.

ولفتت الهيئة العامة للأرصاد، عبر النظام الآلي لـ#الإنذار_المبكر، إلى أن عسير وجازان والباحة ومكة المكرّمة تشهد حالة من الأمطار المتوسطة إلى غزيرة، مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية والبرد والسيول.

وتشهد الحالة في مكة المكرّمة، محافظات: أضم والعرضيات وميسان من التاسعة صباحاً للتاسعة مساءً.

وأفادت الهيئة بتكوُّن سحب رعدية ورياح نشطة على الطائف بمنطقة مكة المكرّمة مع نشاط للرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية من السابعة صباحاً للتاسعة مساءً، فيما تشهد الحالة نفسها منطقة نجران أيضاً.

وفي تنبيهٍ متقدمٍ، أكّدت "الأرصاد" تعرُّض جازان لأمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة مع رياح نشطة وشبه انعدامٍ في الرؤية؛ تبدأ في التاسعة صباحاً وتستمر 12 ساعة.

وفي تنبيهٍ آخر، أفادت الهيئة بتعرُّض مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والمنطقة الشرقية والرياض وعسير لرياحٍ نشطة وأتربة مثارة، مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.

وتشمل الحالة في الرياض: الأفلاج والخرج والدوادمي والسليل والعاصمة الرياض وحوطة بني تميم وعفيف ووادي الدواسر، وتبدأ من العاشرة صباحاً للتاسعة مساءً.

فيما تشهد محافظات: الحناكية وبدر وينبع بالمدينة المنوّرة الحالة من التاسعة صباحاً للتاسعة مساءً، بينما تغطي الحالة في مكة المكرّمة كلاً من: الجموم والعاصمة المقدّسة والقنفذة والليث وبحرة وجدة وخليص ورابغ من التاسعة صباحاً للتاسعة مساءً.

واختصّت الهيئة، المنطقة الشرقية وجازان، بالتنبيه من حالة ضباب وتدنٍّ في مدى الرؤية تغطي في الشرقية: الجبيل والخُبر والدمام ورأس تنورة، وفي جازان: "جازان وفرسان" تنتهي مع التاسعة صباحاً.

28 يوليو 2019 - 25 ذو القعدة 1440
09:10 AM

8 مناطق على خريطة تنبيهات "الإنذار المبكر" .. أتربة وأمطار وضباب

إضافة إلى سحب رعدية وتدنٍّ في الرؤية بمحافظات عدة .. جميعها تستمر للمساء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، مناطق: مكة المكرّمة والرياض والمدينة المنوّرة وجازان وعسير والباحة ونجران والشرقية، من حالات مناخية متفاوتة.

ولفتت الهيئة العامة للأرصاد، عبر النظام الآلي لـ#الإنذار_المبكر، إلى أن عسير وجازان والباحة ومكة المكرّمة تشهد حالة من الأمطار المتوسطة إلى غزيرة، مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية والبرد والسيول.

وتشهد الحالة في مكة المكرّمة، محافظات: أضم والعرضيات وميسان من التاسعة صباحاً للتاسعة مساءً.

وأفادت الهيئة بتكوُّن سحب رعدية ورياح نشطة على الطائف بمنطقة مكة المكرّمة مع نشاط للرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية من السابعة صباحاً للتاسعة مساءً، فيما تشهد الحالة نفسها منطقة نجران أيضاً.

وفي تنبيهٍ متقدمٍ، أكّدت "الأرصاد" تعرُّض جازان لأمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة مع رياح نشطة وشبه انعدامٍ في الرؤية؛ تبدأ في التاسعة صباحاً وتستمر 12 ساعة.

وفي تنبيهٍ آخر، أفادت الهيئة بتعرُّض مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والمنطقة الشرقية والرياض وعسير لرياحٍ نشطة وأتربة مثارة، مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.

وتشمل الحالة في الرياض: الأفلاج والخرج والدوادمي والسليل والعاصمة الرياض وحوطة بني تميم وعفيف ووادي الدواسر، وتبدأ من العاشرة صباحاً للتاسعة مساءً.

فيما تشهد محافظات: الحناكية وبدر وينبع بالمدينة المنوّرة الحالة من التاسعة صباحاً للتاسعة مساءً، بينما تغطي الحالة في مكة المكرّمة كلاً من: الجموم والعاصمة المقدّسة والقنفذة والليث وبحرة وجدة وخليص ورابغ من التاسعة صباحاً للتاسعة مساءً.

واختصّت الهيئة، المنطقة الشرقية وجازان، بالتنبيه من حالة ضباب وتدنٍّ في مدى الرؤية تغطي في الشرقية: الجبيل والخُبر والدمام ورأس تنورة، وفي جازان: "جازان وفرسان" تنتهي مع التاسعة صباحاً.

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