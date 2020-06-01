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غزة: فتح المساجد أمام صلاة الجماعة ابتداءً من فجر الأربعاء

اصطحاب سجادة الصلاة وارتداء الكمامة والتباعد بين المصلين

قررت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بقطاع غزة فتح المساجد أمام صلاة الجماعة ابتداءً من فجر يوم الأربعاء القادم، الموافق 3 يونيو الجاري.
وأكد وكيل وزارة الأوقاف، عبد الهادي الأغا، في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، على قرار فتح المساجد في جميع الصلوات، مع بقاء رخصة الصلاة في البيوت.
وطالب "الأغا" بضرورة التزام الإجراءات الوقائية، التي سبق التنصيص عليها، من اصطحاب سجادة الصلاة، وارتداء الكمامة، والتباعد بين المصلين في الصف الواحد، وعند الدخول والخروج من المسجد، وترك المصافحة والاقتراب، وعدم اصطحاب الأطفال.
وشدد على ضرورة التزام المصابين بالأمراض المزمنة والمعدية، والخارجين من الحجر الصحي، بالصلاة في بيوتهم، وعدم المجيء إلى المساجد.

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غزة: فتح المساجد أمام صلاة الجماعة ابتداءً من فجر الأربعاء
سبق

قررت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بقطاع غزة فتح المساجد أمام صلاة الجماعة ابتداءً من فجر يوم الأربعاء القادم، الموافق 3 يونيو الجاري.
وأكد وكيل وزارة الأوقاف، عبد الهادي الأغا، في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، على قرار فتح المساجد في جميع الصلوات، مع بقاء رخصة الصلاة في البيوت.
وطالب "الأغا" بضرورة التزام الإجراءات الوقائية، التي سبق التنصيص عليها، من اصطحاب سجادة الصلاة، وارتداء الكمامة، والتباعد بين المصلين في الصف الواحد، وعند الدخول والخروج من المسجد، وترك المصافحة والاقتراب، وعدم اصطحاب الأطفال.
وشدد على ضرورة التزام المصابين بالأمراض المزمنة والمعدية، والخارجين من الحجر الصحي، بالصلاة في بيوتهم، وعدم المجيء إلى المساجد.

01 يونيو 2020 - 9 شوّال 1441
04:42 PM

غزة: فتح المساجد أمام صلاة الجماعة ابتداءً من فجر الأربعاء

اصطحاب سجادة الصلاة وارتداء الكمامة والتباعد بين المصلين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قررت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بقطاع غزة فتح المساجد أمام صلاة الجماعة ابتداءً من فجر يوم الأربعاء القادم، الموافق 3 يونيو الجاري.
وأكد وكيل وزارة الأوقاف، عبد الهادي الأغا، في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، على قرار فتح المساجد في جميع الصلوات، مع بقاء رخصة الصلاة في البيوت.
وطالب "الأغا" بضرورة التزام الإجراءات الوقائية، التي سبق التنصيص عليها، من اصطحاب سجادة الصلاة، وارتداء الكمامة، والتباعد بين المصلين في الصف الواحد، وعند الدخول والخروج من المسجد، وترك المصافحة والاقتراب، وعدم اصطحاب الأطفال.
وشدد على ضرورة التزام المصابين بالأمراض المزمنة والمعدية، والخارجين من الحجر الصحي، بالصلاة في بيوتهم، وعدم المجيء إلى المساجد.

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