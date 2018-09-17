الهند تدين الهجوم الإرهابي على "أرامكو"

أكدت تجديد رفضها الإرهاب بجميع أشكاله

دانت الهند بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف معملَيْن تابعَيْن لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص يوم السبت الماضي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية رافيش كومار خلال مؤتمر صحفي له اليوم الاثنين: "ندين بشدة الهجوم الذي وقع في 14 سبتمبر 2019، واستهدف منشأتَيْ (بقيق) و(خريص) النفطيتَيْن في المملكة العربية السعودية، ونؤكد مجددًا رفضنا الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره".