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الهند تدين الهجوم الإرهابي على "أرامكو"

أكدت تجديد رفضها الإرهاب بجميع أشكاله

دانت الهند بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف معملَيْن تابعَيْن لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص يوم السبت الماضي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية رافيش كومار خلال مؤتمر صحفي له اليوم الاثنين: "ندين بشدة الهجوم الذي وقع في 14 سبتمبر 2019، واستهدف منشأتَيْ (بقيق) و(خريص) النفطيتَيْن في المملكة العربية السعودية، ونؤكد مجددًا رفضنا الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الهند تدين الهجوم الإرهابي على "أرامكو"
سبق

دانت الهند بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف معملَيْن تابعَيْن لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص يوم السبت الماضي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية رافيش كومار خلال مؤتمر صحفي له اليوم الاثنين: "ندين بشدة الهجوم الذي وقع في 14 سبتمبر 2019، واستهدف منشأتَيْ (بقيق) و(خريص) النفطيتَيْن في المملكة العربية السعودية، ونؤكد مجددًا رفضنا الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره".

17 سبتمبر 2019 - 18 محرّم 1441
12:23 AM

الهند تدين الهجوم الإرهابي على "أرامكو"

أكدت تجديد رفضها الإرهاب بجميع أشكاله

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نيودلهي
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3,617

دانت الهند بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف معملَيْن تابعَيْن لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص يوم السبت الماضي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية رافيش كومار خلال مؤتمر صحفي له اليوم الاثنين: "ندين بشدة الهجوم الذي وقع في 14 سبتمبر 2019، واستهدف منشأتَيْ (بقيق) و(خريص) النفطيتَيْن في المملكة العربية السعودية، ونؤكد مجددًا رفضنا الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره".

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