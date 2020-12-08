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الإصابات تضرب الشباب قبل مواجهة الاتحاد في الدوري

"بيدرو" يواجه صعوبة في اختيار تشكيلة فريقه

يواجه المدير الفني لفريق الشباب الأول لكرة القدم، البرتغالي "بيدرو"، صعوبة في اختيار التشكيلة المناسبة قبل مواجهة الاتحاد في افتتاح الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وضربت الإصابات لاعبي الفريق: أحمد شراحيلي، وعبد الله الحمدان، وفواز الصقور، قبل ثلاثة أيام على مواجهة الاتحاد.

وجاء غياب الثلاثي عن تدريبات، الثلاثاء، بسبب إصابة شراحيلي بتمدد في الصفاق من الدرجة الأولى، وتعرض عبد الله الحمدان لكدمة قوية بالمفصل، وشعور الصقور بإجهاد في الصفاق، فيما يكثف الجهاز الطبي جهوده لتجهيز أحدهم للمباراة.

المدير الفني لفريق الشباب البرتغالي بيدرو

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الإصابات تضرب الشباب قبل مواجهة الاتحاد في الدوري
سبق

يواجه المدير الفني لفريق الشباب الأول لكرة القدم، البرتغالي "بيدرو"، صعوبة في اختيار التشكيلة المناسبة قبل مواجهة الاتحاد في افتتاح الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وضربت الإصابات لاعبي الفريق: أحمد شراحيلي، وعبد الله الحمدان، وفواز الصقور، قبل ثلاثة أيام على مواجهة الاتحاد.

وجاء غياب الثلاثي عن تدريبات، الثلاثاء، بسبب إصابة شراحيلي بتمدد في الصفاق من الدرجة الأولى، وتعرض عبد الله الحمدان لكدمة قوية بالمفصل، وشعور الصقور بإجهاد في الصفاق، فيما يكثف الجهاز الطبي جهوده لتجهيز أحدهم للمباراة.

08 ديسمبر 2020 - 23 ربيع الآخر 1442
06:48 PM

الإصابات تضرب الشباب قبل مواجهة الاتحاد في الدوري

"بيدرو" يواجه صعوبة في اختيار تشكيلة فريقه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يواجه المدير الفني لفريق الشباب الأول لكرة القدم، البرتغالي "بيدرو"، صعوبة في اختيار التشكيلة المناسبة قبل مواجهة الاتحاد في افتتاح الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وضربت الإصابات لاعبي الفريق: أحمد شراحيلي، وعبد الله الحمدان، وفواز الصقور، قبل ثلاثة أيام على مواجهة الاتحاد.

وجاء غياب الثلاثي عن تدريبات، الثلاثاء، بسبب إصابة شراحيلي بتمدد في الصفاق من الدرجة الأولى، وتعرض عبد الله الحمدان لكدمة قوية بالمفصل، وشعور الصقور بإجهاد في الصفاق، فيما يكثف الجهاز الطبي جهوده لتجهيز أحدهم للمباراة.

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