الصحة: مواعيد الحصول على الجرعة الأولى من لقاح كورونا متوفرة للفئة العمرية من 12-18 عامًا

أكدت الصحة توفُّر المواعيد حاليًّا للفئة العمرية من "12-18" عامًا في كافة مناطق المملكة للحصول على الجرعة الأولى من لقاح كورونا، وذلك تواصلًا لجهودها لمنع العدوى، وحمايةً للمجتمع من مضاعفات الفيروس.

وفي السياق نفسه أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمّنت تسجيل "1256" حالة مؤكدة، وتعافي "1155" حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة "10829" حالة؛ منها "1385" حالة حرجة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ "516949" حالة، وبلغ عدد حالات التعافي "497965" حالة.

وفيما يخصّ الوفيات فقد تم تسجيل عدد "14" حالة؛ حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة "8155" حالة "يرحمهم الله جميعًا".

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز "937" للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس "كورونا".