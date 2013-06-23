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"بلدية أجياد" تدهم أشهر مواقع بيع "السيرية" بمكة.. وتحذير من تناولها

إتلاف اللحوم الفاسدة ومصادرة المواد الأولية المستخدمة من ثلاجات وأوانٍ وأسياخ

ضبطت الفرق الرقابية ببلدية أجياد بمكة المكرّمة خلال حملة قامت بها من أجل ضمان سلامة وصحة الجميع وحرصها على عدم تشويه المنظر العام؛ مجموعة من المباسط العشوائية تستخدم لبيع الوجبة الشعبية "السيرية" في شارع جرهم ضمن النطاق الإشرافي لها.

وأوضحت البلدية أن وجبات السيرية هذه تُعد بطرق مخالفة لأدنى الاشتراطات الصحية، وأنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتمّ إتلاف اللحوم الفاسدة ومصادرة المواد الأولية المستخدمة من ثلاجات وأوانٍ وأسياخ والتحفظ على جميع المصادرات وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات النظامية حيال المخالفين.

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"بلدية أجياد" تدهم أشهر مواقع بيع "السيرية" بمكة.. وتحذير من تناولها
سبق

ضبطت الفرق الرقابية ببلدية أجياد بمكة المكرّمة خلال حملة قامت بها من أجل ضمان سلامة وصحة الجميع وحرصها على عدم تشويه المنظر العام؛ مجموعة من المباسط العشوائية تستخدم لبيع الوجبة الشعبية "السيرية" في شارع جرهم ضمن النطاق الإشرافي لها.

وأوضحت البلدية أن وجبات السيرية هذه تُعد بطرق مخالفة لأدنى الاشتراطات الصحية، وأنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتمّ إتلاف اللحوم الفاسدة ومصادرة المواد الأولية المستخدمة من ثلاجات وأوانٍ وأسياخ والتحفظ على جميع المصادرات وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات النظامية حيال المخالفين.

23 يونيو 2021 - 13 ذو القعدة 1442
01:42 PM

"بلدية أجياد" تدهم أشهر مواقع بيع "السيرية" بمكة.. وتحذير من تناولها

إتلاف اللحوم الفاسدة ومصادرة المواد الأولية المستخدمة من ثلاجات وأوانٍ وأسياخ

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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2,900

ضبطت الفرق الرقابية ببلدية أجياد بمكة المكرّمة خلال حملة قامت بها من أجل ضمان سلامة وصحة الجميع وحرصها على عدم تشويه المنظر العام؛ مجموعة من المباسط العشوائية تستخدم لبيع الوجبة الشعبية "السيرية" في شارع جرهم ضمن النطاق الإشرافي لها.

وأوضحت البلدية أن وجبات السيرية هذه تُعد بطرق مخالفة لأدنى الاشتراطات الصحية، وأنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتمّ إتلاف اللحوم الفاسدة ومصادرة المواد الأولية المستخدمة من ثلاجات وأوانٍ وأسياخ والتحفظ على جميع المصادرات وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات النظامية حيال المخالفين.

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