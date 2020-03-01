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"العواد" يُطلع مسؤول "أطباء بلا حدود" على التطورات التي تشهدها المملكة في دعم حقوق الإنسان

إضافة للخطوات الإصلاحية الرائدة التي يقودها ولي العهد في هذا المجال

استقبل رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد في مكتبه، اليوم، ممثل الشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة "أطباء بلا حدود" أنطوان بيلر.

وأبرز "العواد"، خلال الاستقبال، التطورات التي تشهدها المملكة بقيادة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في دعم حقوق الإنسان، والخطوات الإصلاحية الرائدة التي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- في هذا المجال، التي تمخّض عنها 60 قراراً إصلاحياً لتعزيز حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن هذا التحول الكبير في سياسة المملكة الإصلاحية رسمت ملامحه رؤية 2030 التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة والشاملة لمستقبل أفضل للمملكة.

رئيس هيئة حقوق الإنسان أطباء بلا حدود

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العواد" يُطلع مسؤول "أطباء بلا حدود" على التطورات التي تشهدها المملكة في دعم حقوق الإنسان
سبق

استقبل رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد في مكتبه، اليوم، ممثل الشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة "أطباء بلا حدود" أنطوان بيلر.

وأبرز "العواد"، خلال الاستقبال، التطورات التي تشهدها المملكة بقيادة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في دعم حقوق الإنسان، والخطوات الإصلاحية الرائدة التي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- في هذا المجال، التي تمخّض عنها 60 قراراً إصلاحياً لتعزيز حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن هذا التحول الكبير في سياسة المملكة الإصلاحية رسمت ملامحه رؤية 2030 التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة والشاملة لمستقبل أفضل للمملكة.

01 مارس 2020 - 6 رجب 1441
04:27 PM

"العواد" يُطلع مسؤول "أطباء بلا حدود" على التطورات التي تشهدها المملكة في دعم حقوق الإنسان

إضافة للخطوات الإصلاحية الرائدة التي يقودها ولي العهد في هذا المجال

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد في مكتبه، اليوم، ممثل الشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة "أطباء بلا حدود" أنطوان بيلر.

وأبرز "العواد"، خلال الاستقبال، التطورات التي تشهدها المملكة بقيادة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في دعم حقوق الإنسان، والخطوات الإصلاحية الرائدة التي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- في هذا المجال، التي تمخّض عنها 60 قراراً إصلاحياً لتعزيز حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن هذا التحول الكبير في سياسة المملكة الإصلاحية رسمت ملامحه رؤية 2030 التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة والشاملة لمستقبل أفضل للمملكة.

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