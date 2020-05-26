توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ هطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة على المرتفعات.
وقال عبر حسابه في "تويتر": "متوقع اليوم الثلاثاء ثالث أيام #عيد_الفطر أمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة وحبات برد على أجزاء من مرتفعات مكة (بما فيها الطائف) والباحة وعسير وجازان تمتد شرقها وجنوب غرب القصيم وشرق وجنوب المدينة وعلى أجزاء من سلطنة عمان واليمن، تسبق برياح نشطة مثيرة للغبار".
ابتداءً من 21 يونيو العودة لأوضاع الحياة الطبيعية في جميع مناطق المملكة
بدءاً من الأحد المقبل .. السماح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة ما عدا مساجد مكة واستئناف الرحلات الداخلية والتنقل بين المناطق
برد وهطولات وغبار بهذه المناطق.. "أجواء ثالث أيام العيد" بتوقيع "الحصيني"
تحدث عن أمطار متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة على المرتفعات ورياح نشطة
توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ هطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة على المرتفعات.
وقال عبر حسابه في "تويتر": "متوقع اليوم الثلاثاء ثالث أيام #عيد_الفطر أمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة وحبات برد على أجزاء من مرتفعات مكة (بما فيها الطائف) والباحة وعسير وجازان تمتد شرقها وجنوب غرب القصيم وشرق وجنوب المدينة وعلى أجزاء من سلطنة عمان واليمن، تسبق برياح نشطة مثيرة للغبار".
توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ هطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة على المرتفعات.
برد وهطولات وغبار بهذه المناطق.. "أجواء ثالث أيام العيد" بتوقيع "الحصيني"
تحدث عن أمطار متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة على المرتفعات ورياح نشطة
توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ هطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة على المرتفعات.
وقال عبر حسابه في "تويتر": "متوقع اليوم الثلاثاء ثالث أيام #عيد_الفطر أمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة وحبات برد على أجزاء من مرتفعات مكة (بما فيها الطائف) والباحة وعسير وجازان تمتد شرقها وجنوب غرب القصيم وشرق وجنوب المدينة وعلى أجزاء من سلطنة عمان واليمن، تسبق برياح نشطة مثيرة للغبار".