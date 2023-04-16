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"كورونا" أصاب 4.801 تركي وقتل 125 خلال 24 ساعة

إجمالي الإصابات في البلاد وصل إلى 74.193

أفاد وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم (الخميس)، بأن عدد حالات الإصابة المؤكدة بمرض "كوفيد19" الذي يسببه فيروس كورونا، زاد 4801 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضاف أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد وصل إلى 74193 شخصًا.

وبيّن " قوجة" أن 125 شخصًا آخرين توفوا ليصل إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 1643 شخصًا، وفقًا لـ"رويترز".

فيروس كورونا الجديد

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"كورونا" أصاب 4.801 تركي وقتل 125 خلال 24 ساعة
سبق

أفاد وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم (الخميس)، بأن عدد حالات الإصابة المؤكدة بمرض "كوفيد19" الذي يسببه فيروس كورونا، زاد 4801 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضاف أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد وصل إلى 74193 شخصًا.

وبيّن " قوجة" أن 125 شخصًا آخرين توفوا ليصل إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 1643 شخصًا، وفقًا لـ"رويترز".

16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441
08:40 PM
اخر تعديل
16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441
10:01 PM

"كورونا" أصاب 4.801 تركي وقتل 125 خلال 24 ساعة

إجمالي الإصابات في البلاد وصل إلى 74.193

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفاد وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم (الخميس)، بأن عدد حالات الإصابة المؤكدة بمرض "كوفيد19" الذي يسببه فيروس كورونا، زاد 4801 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضاف أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد وصل إلى 74193 شخصًا.

وبيّن " قوجة" أن 125 شخصًا آخرين توفوا ليصل إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 1643 شخصًا، وفقًا لـ"رويترز".

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