"كورونا" أصاب 4.801 تركي وقتل 125 خلال 24 ساعة

إجمالي الإصابات في البلاد وصل إلى 74.193

أفاد وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم (الخميس)، بأن عدد حالات الإصابة المؤكدة بمرض "كوفيد19" الذي يسببه فيروس كورونا، زاد 4801 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضاف أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد وصل إلى 74193 شخصًا.

وبيّن " قوجة" أن 125 شخصًا آخرين توفوا ليصل إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 1643 شخصًا، وفقًا لـ"رويترز".