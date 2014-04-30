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محافظ الخرج يؤدي صلاة الميت على الشهيد سعود العنزي

نقل تعازي القيادة إلى ذويه.. مقدرًا تضحيات رجال الوطن

أدّى محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي، اليوم في جامع الملك عبدالعزيز بمدينة السيح، صلاة الميت على شهيد الواجب العريف سعود بن دهيمان المضياني العنزي الذي استشهد أثناء أداء واجبه في ميادين الشرف والبطولة.

وقد أدى الصلاة على الشهيد قائد المنطقة الوسطى اللواء ركن أحمد بن عبدالله المقرن، وعدد من المسؤولين وزملاء وأقارب الشهيد وجموع غفيرة من المصلين.

وعقب الصلاة، نقل محافظ الخرج تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وتعازي أمير منطقة الرياض إلى أسرة الشهيد.

وأكد تقدير الجميع لما يُقدمه رجال الوطن من بطولات وتضحيات لحفظ أمن الوطن والذود عن حياضه.

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محافظ الخرج يؤدي صلاة الميت على الشهيد سعود العنزي
سبق

أدّى محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي، اليوم في جامع الملك عبدالعزيز بمدينة السيح، صلاة الميت على شهيد الواجب العريف سعود بن دهيمان المضياني العنزي الذي استشهد أثناء أداء واجبه في ميادين الشرف والبطولة.

وقد أدى الصلاة على الشهيد قائد المنطقة الوسطى اللواء ركن أحمد بن عبدالله المقرن، وعدد من المسؤولين وزملاء وأقارب الشهيد وجموع غفيرة من المصلين.

وعقب الصلاة، نقل محافظ الخرج تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وتعازي أمير منطقة الرياض إلى أسرة الشهيد.

وأكد تقدير الجميع لما يُقدمه رجال الوطن من بطولات وتضحيات لحفظ أمن الوطن والذود عن حياضه.

28 إبريل 2018 - 12 شعبان 1439
03:00 PM

محافظ الخرج يؤدي صلاة الميت على الشهيد سعود العنزي

نقل تعازي القيادة إلى ذويه.. مقدرًا تضحيات رجال الوطن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الخرج
11
15,098

أدّى محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي، اليوم في جامع الملك عبدالعزيز بمدينة السيح، صلاة الميت على شهيد الواجب العريف سعود بن دهيمان المضياني العنزي الذي استشهد أثناء أداء واجبه في ميادين الشرف والبطولة.

وقد أدى الصلاة على الشهيد قائد المنطقة الوسطى اللواء ركن أحمد بن عبدالله المقرن، وعدد من المسؤولين وزملاء وأقارب الشهيد وجموع غفيرة من المصلين.

وعقب الصلاة، نقل محافظ الخرج تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وتعازي أمير منطقة الرياض إلى أسرة الشهيد.

وأكد تقدير الجميع لما يُقدمه رجال الوطن من بطولات وتضحيات لحفظ أمن الوطن والذود عن حياضه.

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