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نائب أمير الرياض يستقبل مدير فرع الإسكان بالمنطقة

استعرضا مشروعات المنطقة ومستوى الإنجاز

استقبل نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم؛ مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة، المهندس محمد بن سليمان السويل، وعددًا من مسؤولي الإسكان.

واستعرض "السويل" مشروعات الإسكان في المنطقة ومستوى الإنجاز والتخطيط والبرامج والمبادرات وإحصائيات المستفيدين والمنتجات السكنية، إلى جانب بحث أبرز المعوقات وسبل تقويمها، بما يضمن الاستدامة الخدمية في المدينة والمحافظات.

نائب أمير الرياض مدير عام فرع وزارة الإسكان

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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نائب أمير الرياض يستقبل مدير فرع الإسكان بالمنطقة
سبق

استقبل نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم؛ مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة، المهندس محمد بن سليمان السويل، وعددًا من مسؤولي الإسكان.

واستعرض "السويل" مشروعات الإسكان في المنطقة ومستوى الإنجاز والتخطيط والبرامج والمبادرات وإحصائيات المستفيدين والمنتجات السكنية، إلى جانب بحث أبرز المعوقات وسبل تقويمها، بما يضمن الاستدامة الخدمية في المدينة والمحافظات.

12 فبراير 2020 - 18 جمادى الآخر 1441
05:04 PM

نائب أمير الرياض يستقبل مدير فرع الإسكان بالمنطقة

استعرضا مشروعات المنطقة ومستوى الإنجاز

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقبل نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم؛ مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة، المهندس محمد بن سليمان السويل، وعددًا من مسؤولي الإسكان.

واستعرض "السويل" مشروعات الإسكان في المنطقة ومستوى الإنجاز والتخطيط والبرامج والمبادرات وإحصائيات المستفيدين والمنتجات السكنية، إلى جانب بحث أبرز المعوقات وسبل تقويمها، بما يضمن الاستدامة الخدمية في المدينة والمحافظات.

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